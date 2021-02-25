Оседлали своего «Конька»: киносказка триумфально возглавила прокат

Богатырь оказался не последним — фильм Олега Погодина «Конек-Горбунок» по мотивам сказки Петра Ершова не только триумфально возглавил прокат в эти праздничные выходные, но и подтвердил возвращение популярности жанра киносказки. Из других новостей — конкуренцию «Родным» составили еще две российские комедии, посвященные взаимоотношениям отцов и детей, мультфильм «Душа» продолжает отлично держаться в прокате, а Мадс Миккельсен успешно продвигает скандинавское кино.

Успех был неизбежен

Прокат ожидаемо возглавила сказка «Конек-Горбунок». По данным ЕАИС, за шесть дней фильм с Антоном Шагиным в роли Ивана-дурака заработал обнадеживающую кассу в 577 млн рублей и привлек более 2 млн зрителей. И если в лидерстве релиза мало кто сомневался, то сами сборы оказались даже выше ожиданий. После резкого прироста в рабочую субботу аналитики даже обновили ожидаемые показатели в сторону увеличения.

— Успех этой новинки был неизбежен, — отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Праздничные долгие уикенды лучше всего располагают к семейным походам в кино, а сказка — наиболее подходящий для такого повода фильм. Этот тезис подтвердил и триумф картины «Последний богатырь. Корень зла» на новогодних каникулах. Но помимо всего прочего, «Конек-Горбунок» — это действительно прекрасное кино. Веселое, красивое, способное очаровать как детей, так и взрослых.

«Конек-Горбунок» продемонстрировал лучшие показатели заполняемости зала не только в итоговой десятке уикенда, но и вообще за последние месяцы. В среднем один сеанс фильма собирал 42 человека. Лучше «работал» только «Последний богатырь» в новогодние праздники — тогда в зале в среднем сидели 53 зрителя. Очевидно, миллиардный рубеж «Конька-горбунка» уже не за горами.

День отца

В России нет государственного «отцовского» праздника — как, например, в Америке. Но в этом году коллективными усилиями российских комедий Днем отца стал День защитника Отечества. В прокате встретились сразу три релиза, посвященных проблемам взаимоотношений поколений, а промо-материалы двух из них прямо призывали пойти в праздничные выходные в кино с папой.

Самой кассовой из тройки стала комедия «Родные» сценариста и продюсера Жоры Крыжовникова про отца (Сергей Бурунов), который везет свою семью на Грушинский фестиваль. С кассой в 155 млн лидер прошлого уикенда спустился на вторую строчку, а за две недели довел ее почти до 400 млн. Это больше, чем за аналогичный период собрал первый постковидный отечественный хит — комедия «Непосредственно Каха», общая касса которого в итоге перевалила за полмиллиарда рублей.

Другая комедия на сходную же тему — «Батя» Дмитрия Ефимовича с Владимиром Вдовиченковым в роли жесткого отца из 1990-х. Релиз вышел на экраны в четверг в формате превью, а его широкий прокат стартовал только в последний день длинных выходных, 23 февраля, который и принес половину сборов уикенда. Всего на счету релиза теперь уже 112 млн. Этой суммы хватило для четвертого места.

Замыкает первую пятерку еще одна новинка — «Спасите Колю!» Дмитрия Губарева. Это бенефис Дмитрия Нагиева, сыгравшего начальника военкомата, который отправляет служить парня своей горячо любимой дочери. Результаты релиза — самые слабые из тройки «отцовских» фильмов (37 млн), а посещаемость — и вовсе наихудшая во всей десятке. В среднем один сеанс собирал 8 человек.

— Безусловно, эти три фильма — «Родные», «Батя», «Спасите Колю!» — конкурируют друг с другом за внимание аудитории, однако каждый нашел путь к своему зрителю, и это радует, — отмечает Ольга Зинякова. — В целом не совсем корректно сравнивать результаты «Родных» с успехом «Кахи» — показатели последнего стали абсолютной неожиданностью. Что до покорения «Родными» планки в полмиллиарда — это лишь вопрос времени, так как отзывы у фильма отличные.

Бессмертная «Душа»

Американский мультфильм «Душа», стартовавший еще 21 января, продолжает демонстрировать удивительную стойкость. В течение всего длинного уикенда он боролся с «Родными» за вторую строчку, даже вырывался вперед по утрам, но неизменно уступал после вечерних сеансов и в итоге финишировал третьим. Его результат — 127 млн по итогам уикенда и более 1,15 млрд за пять недель проката. Хорошая посещаемость (31 человек в зале!) свидетельствует о неиссякающем интересе аудитории.

— На результаты «Души» повлиял не только дефицит большого студийного контента, но и недостаток в прокате ярких семейных картин. А хороший «сарафан» и нетривиальная тема только усилили интерес к проекту у публики, — отмечает эксперт.

Во второй половине списка расположились сразу четыре новинки. Один из потенциальных участников «оскаровской» гонки, триллер «Мавританец» с Джоди Фостер и Бенедиктом Камбербэтчем, стал шестым (33 млн). Далее расположились криминальная комедия «Аферистка» с Розамунд Пайк (27 млн) и новая часть знаменитой хоррор-франшизы «Поворот не туда: Наследие» (25 млн). Замыкает топ-10 драма с Мадсом Миккельсоном «Рыцари справедливости» (18 млн), которая имеет все шансы войти в список самых кассовых скандинавских релизов в российском прокате.

Главной премьерой этой недели бесспорно станет игровой фильм с элементами анимации «Том и Джерри» с Хлоей Морец про всемирно известную пару мультяшных врагов. Также уже в полную силу развернется российская комедия «Батя» с Владимиром Вдовиченковым.