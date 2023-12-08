«Зимний» близко: в Москве наградили лауреатов фестиваля авторского кино

В столичном кинотеатре «Художественный» 7 декабря состоялась торжественная церемония закрытия II Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». Ожидалось, что мероприятие посетит весь столичный бомонд звезд кино, шоу-бизнеса и блогинга, но они, судя по всему, отправились на премию ТЭФИ, которая прошла в этот же вечер в Малом театре. Лучшим режиссером второй год подряд стал якутский кинематографист, а главный приз получил фильм Ивана Твердовского, что сюрпризом не стало. В жюри этого года вошли актеры Дарья Мороз и Даниил Воробьев, правда, Мороз на саму церемонию тоже не пришла. Зал во время награждения был полупустым, а имя победителя оказалось предсказуемым. Побывали на фестивале и «Известия».

Друзья друзей

Закрытие «Зимнего» обошлось без аншлага: корреспондента «Известий» ждал относительно полупустой зал и почти полное отсутствие медийных лиц на ковровой — традиционно синей, а не красной — дорожке, несмотря на обещанных звездных гостей в лице Федора Бондарчука, Тимура Родригеза и Дмитрия Хрусталева.

Впрочем, их отсутствие объяснимо: в этот же вечер в Малом театре стартовала национальная телепремия ТЭФИ, и светские сливки столицы ожидаемо стеклись туда. Зато за всё время работы фестиваля его посетило больше людей, чем в 2022 году, — об этом в ходе церемонии рассказала гендиректор «Москино» и программный директор «Зимнего» Наталья Мокрицкая.

— Фестиваль удался. Мы посчитали, около 11 тыс. человек посетило наши площадки и наши фильмы. Это много, ребята! Для шести дней фестиваля это много. В прошлом году мы открывали только один зал, а в этом году открыли три зала кинотеатра «Художественный», — сказала она.

Цифры цифрами, а организаторы не учли опыт 2022 года и проблему с гардеробом в «Художественном» не решили: вешалки в нем очень быстро закончились даже на церемонии закрытия, а персонал с большим трудом находил куртки и номерки, хотя сюда пришли в основном только участники конкурса, члены жюри и, что называется, друзья друзей. От одного из учредителей фестиваля, Минкультуры РФ, пришел директор департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрий Давиденко, но он не выступал со сцены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Актриса Софья Эрнст

Шустро и с юмором

Несмотря на задержку около 20 минут, сама церемония прошла довольно быстро, без заминок и пауз, а у ведущей Софьи Эрнст и актера Даниила Воробьева, который в этом году оценивал фильмы фестиваля, даже нашлись лишние пару минут на шутки. Помимо Воробьева в жюри также вошли художник кино Сергей Февралев и продюсер Дмитрий Давыдов, а кинопродюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова (Квашилава) возглавила состав критиков.

— К сожалению, отсутствует еще один член жюри. Актриса Дарья Мороз. Как жаль, ведь у нас были заготовлены такие хорошие шутки про зимние фамилии! Ну ничего. Мы с Февралевым найдем, над чем посмеяться, — сказала супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Актриса Полина Цыганова победила в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме Ильи Михеева «110»

В конкурсе участвовало восемь фильмов. Лучшим режиссером стал якутский режиссер Николай Корякин, причем фильм «Тимир», с которым он оказался в программе фестиваля, — его профессиональный дебют. В прошлом году приз за режиссуру тоже получил кинематографист из Якутии, Степан Бурнашев. Тогда его наградили за фильм программы «Зимнего-2022» «Айта», который не так давно лишился прокатного удостоверения.

Приз за лучший сценарий достался Татьяне Загдай: на основе ее пьесы Александра Лупашко сняла «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич в главной роли. Ее, а также Елизавету Боярскую и прочих конкуренток в борьбе за звание лучшей актрисы обошла Полина Цыганова, дочь актера Евгения Цыганова. Она сыграла в фильме Ильи Михеева «110». Даниил Воробьев, объявляя победительницу, отметил, что Дарья Мороз прочит девушке большое актерское будущее. Картина «110» получила и вторую награду — за лучшее визуальное решение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Актриса Лена Тронина (справа), режиссер Иван Твердовский и продюсер Катерина Михайлова

Лавры лучшего актера достались Сергею Двойникову за роль в фильме «Панические атаки» Ивана Твердовского. Сам Твердовский (кстати, сын документалиста Ивана Твердовского) тоже получил за этот фильм приз, причем главный. Ряд фильмов победителя продюсирует программный директор «Зимнего» Наталья Мокрицкая, в том числе «Зоологию», «Подбросы» и «Класс коррекции». Но продюсером фильма-победителя выступила Катерина Михайлова.

— Спасибо Минкультуры РФ. Когда разрушилась наша копродукция с Норвегией, мы думали, что фильм просто не сможет состояться. И нам выделили еще одну субсидию, чтобы мы фильм этот сделали, — сказал режиссер, сжимая в руке награду.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Якутский режиссер Николай Корякин с наградой

Для Твердовского-младшего эта статуэтка не первая: его «Зоология» получила спецприз Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Фильмы «Вера» Иры Волковой, «Сломя голову» Евгения Григорьева и «Поедем с тобой в Макао» Романа Михайлова не получили наград. Последний фильм мог не получить прокатного удостоверения — его проверяли на пропаганду азартных игр, но в итоге экспертиза ничего не выявила, а фильм получил маркировку 18+. Зато специального приза жюри удостоилась картина «Белой дороги!» режиссера Эллы Манжеевой — «За рассуждение на сложную тему». Церемония завершилась показом фильма — лауреата фестиваля.