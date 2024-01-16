Bloomberg узнало о намерении США заставить Зеленского перейти к обороне

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в кулуарах форума в Давосе передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому послание о необходимости изменения военной стратегии Киева с наступательной на оборонительную. Об этом 16 января сообщает обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

«Зеленский понимает, почему это имеет смысл, хотя ему не хотелось бы слышать это или говорить об этом публично», — говорится в сообщении.

Президент Украины в свою очередь намерен через Салливана передать послание своему американскому коллеге Джо Байдену и конгрессу США о том, что киевский режим сможет вести оборону только в том случае, если Вашингтон и его союзники продолжать оказывать необходимую поддержку.

При этом Зеленский понимает необходимость отрицания того факта, что конфликт зашел в тупик, чтобы и дальше продвигать свою «формулу мира» из 10 пунктов. Именно этот план обсуждали в преддверии форума в Давосе 83 государства, однако Россия и Китай не были приглашены, а значит, формула Зеленского также является тупиком.

«Контрнаступление Украины провалилось, что разочаровало Вашингтон, который призывал Киев принять другую тактику. Русские слишком хорошо окопались, а украинцы потеряли слишком много солдат и израсходовали слишком много боеприпасов, особенно для противовоздушной обороны <…>», — напоминает Bloomberg.

Накануне британская газета The Independen сообщила, что встреча по мирному урегулированию на Украине, прошедшая в швейцарском Давосе, завершилась без существенного решения. В материале приводились слова министра иностранных дел Швейцарии, который сообщил, что встреча «помогла прояснить некоторые моменты для будущих обсуждений, но было ясно, что ни одна из воюющих сторон не хочет идти на территориальные уступки».

После завершения встречи высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что некоторые страны Юга указали на важность учитывать потребности России. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции по итогам встречи по «формуле мира» Зеленского заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта.

Комментируя в интервью «Известиям» прошедшую встречу, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Сергеевна Журова указала на то, что встреча провалилась, поскольку большинство стран перестало доверять президенту Украины. К тому же, по ее словам, боевые действия затягиваются, а Европа точно не ожидала этого. При этом Киев сейчас как бы напрягает Евросоюз и просит еще денег, а Европе совсем не хочется их добавлять.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года, она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта. В декабре прошедшего года глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения. 23 сентября Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.