Байден назвал Трампа «явным фаворитом» от Республиканской партии

Президент США Джо Байден во вторник, 16 января, назвал экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа «явным фаворитом» от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.

«Похоже, Дональд Трамп только что выиграл Айову. В данный момент он является явным фаворитом противоположной стороны», — написал Байден в соцсети X (бывш. Twitter).

По мнению действующего главы государства, предстоящие выборы станут противостоянием между ним и его сторонниками и крайними республиканцами, поддерживающими Трампа и его лозунг «Вернем Америке былое величие».

«Это было правдой вчера, и это останется правдой завтра», — резюмировал Байден.

Таким образом он прокомментировал предварительные итоги первичных выборов в штате Айова, где, как передает CNN, экс-президент США может набрать более 50% голосов.

Накануне телеканал NBC News предоставил данные с предварительными результатами голосования в штате Айова, где Трамп лидирует среди всех претендентов от Республиканской партии.

15 января также сообщалось, что Трамп переполнился радостью после того, как стали известны предварительные результаты голосования в штате Айова в рамках начала предвыборной гонки. Он сам заявил, что чувствует себя прекрасно.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

До этого, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.