Трамп выразил удовлетворение предварительными результатами голосования в Айове

Экс-президент США Дональд Трамп переполнен радостью после того, как ранее стали известны предварительные результаты голосования в штате Айова в рамках начала предвыборной гонки. Об этом в понедельник, 15 января, сообщил Fox News.

«Я чувствую себя прекрасно <...> Я очень польщен таким ранним объявлением», — передает телеканал слова Трампа.

Помимо этого, бывший американский президент подчеркнул необходимость улучшения положения Соединенных Штатов, поскольку, по его словам, за последние три года страна «пережила столько всего плохого и продолжает переживать».

15 января телеканал NBC News предоставил данные с предварительными результатами голосования в штате Айова, где Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов от Республиканской партии. По информации телеканала, за политика готова проголосовать в среднем примерно половина (48%) избирателей. За второе место, как ожидается, борьба развернется между губернатором Флориды Роном Десантисом и экс-постпредом США при ООН Никки Хейли. Мероприятия в Айове открыли сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые кокусами.

Ранее, 10 января, агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

До этого, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

16 ноября журнал The Economist написал, что возможность победы Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.