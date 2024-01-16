Трамп лидирует на предварительных выборах кандидата от республиканцев в Айове

Бывший американский президент Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айов. Такие данные с предварительными результатами голосования предоставил 15 января телеканал NBC News.

По информации телеканала, за политика готовы проголосовать в среднем примерно половина (48%) избирателей. За второе место, как ожидается, борьба развернется между губернатором Флориды Роном Десантисом и экс-постпредом США при ООН Никки Хейли. В конце гонки идут бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон. Результаты проводимых по всему штату собраний республиканцев, так называемых «кокусов», будут публиковаться до конца вечера 15 января по американскому времени.

Мероприятия в Айове открыли сезон предварительных выборов в США. Республиканцы для определения единого кандидата проводят очные конференции, именуемые «кокусами». Они начались в 19:00 15 января по местному времени (03:00 16 января по мск), на участках выступили представители кандидатов или сами политики, после чего зарегистрированные избиратели проголосовали при помощи бюллетеней.

Ранее, 10 января, агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за экс-президента США Дональда Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, и в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

До этого, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

16 ноября журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

Очередные — 60-е по счету — президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.