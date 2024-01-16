Трамп похвалил Десантиса и Хейли за хорошую работу на первичных выборах в Айове

Губернатор штата Флорида Рон Десантис и экс-постпред США при ООН и бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли «проделали хорошую работу» на первичных выборах в штате Айова. Об этом 15 января заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Я думаю они оба на самом деле хорошо проделали свою работу», — сказал он, выступая на митинге своих сторонников в столице Айовы, Де-Мойне, трансляцию вел YouTube-канал RSBN.

По его словам, судьба второго места, за которое разворачивается борьба между Хейли и Десантисом, пока еще не ясна.

Накануне телеканал NBC News предоставил данные с предварительными результатами голосования в штате Айова, где Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов от Республиканской партии. По информации телеканала, за политика готова проголосовать в среднем примерно половина (48%) избирателей.

В этот же день сообщалось, что Трамп переполнен радостью после того, как стали известны предварительные результаты голосования в штате Айова в рамках начала предвыборной гонки. Он сам заявил, что чувствует себя прекрасно.

Ранее, 10 января, агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

До этого, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

16 ноября журнал The Economist написал, что возможность победы Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.