Спикер палаты представителей США приветствовал победу Трампа в Айове

Еще до окончания «кокусов» кандидатов в президенты США от республиканской партии, которые проходят в штате Айова, спикер палаты представителей Майк Джонсон поприветствовал победу бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом 15 января сообщил телеканал CNN.

«Его решающая и историческая победа сегодня вечером должна приблизить нашу партию к объединению, чтобы мы могли добиться окончательной победы в ноябре [на выборах президента]», — привел телеканал слова Джонсона.

По данным телеканал на 07:27 по мск, за Трампа отдали голоса более 53 тыс. человек. В свою очередь, за губернатора Флориды Рона Десантиса проголосовали свыше 22 тыс. избирателей, а за экс-постпреда США при ООН Никки Хейли — примерно 20 тыс. Бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон набрали по 8 тыс. и 188 голосов соответственно.

15 января телеканал NBC News предоставил данные с предварительными результатами голосования в штате Айова, где Дональд Трамп лидирует среди всех претендентов от Республиканской партии. По информации телеканала, за политика готова проголосовать в среднем примерно половина (48%) избирателей.

В этот же день сообщалось, что Трамп переполнен радостью после того, как стали известны предварительные результаты голосования в штате Айова в рамках начала предвыборной гонки. Он сам заявил, что чувствует себя прекрасно.

Ранее, 10 января, агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за экс-президента США Дональда Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

До этого, 9 декабря, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

16 ноября журнал The Economist написал, что возможность победы Дональда Трампа на выборах президента США становится всё реалистичнее. Согласно нескольким опросам, он опережает Байдена в колеблющихся штатах. В одном из опросов, опубликованном The New York Times, 59% избирателей доверяли ему в вопросах экономики по сравнению всего с 37% у нынешнего президента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.