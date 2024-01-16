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США осудили ракетные удары КСИР по иракскому городу Эрбилю

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Фото: соцсети
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Госдепартамент США 15 января сообщил, что Вашингтон осуждает ракетные удары, совершенные Ираном по иракскому городу Эрбилю, и выражает соболезнования семьям погибших.

«США решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана на Эрбиль и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке», — следует из заявления.

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Ранее в этот день телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы прогремели возле консульства США и аэропорта в Эрбиле в Ираке. В городе произошло как минимум семь взрывов. Отмечается, что аэропорт Эрбиля приостановил авиасообщение. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за удары.

КСИР заявил, что одной из целей удара была «шпионская штаб-квартира израильского «Моссада». Удары по штабам антииранских террористических группировок стали ответом на «недавние террористические акты врагов Ирана», объекты уничтожены.

Телеканал ABC News узнал, что четыре человека погибли в результате атак КСИР на объекты в Эрбиле.

При этом агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников указало, что в результате атак баллистическими ракетами по Эрбилю объекты США не пострадали.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон назвала эти удары со стороны Ирана «безрассудными и неточными», а также отметила, что власти США поддерживают контакт со своими коллегами из Ирака.

Позднее телеканал Rudaw сообщил, что курдский бизнесмен Пешрав Дизайи и члены его семьи погибли в результате ударов КСИР по Эрбилю.

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