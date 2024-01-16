В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов

Власти Нью-Йорка с 16 января вводят комендантский час в четырех центрах пребывания мигрантов из-за жалоб местных жителей на попрошайничество. Об этом 15 января сообщил телеканал CBS News.

Отмечается, что мигранты должны будут находиться в ночлежках с 23:00 до 6:00. Комендантский час коснется двух центров пребывания в районе Квинс, одного в Бруклине и одного на Манхэттене. Мигранты должны будут отмечаться каждый день в приютах, подтверждая, что находятся в нем во время действия комендантского часа.

Телеканал уточняет, что исключения могут вводиться только из-за работы или учебы мигранта. Также можно будет нарушать комендантский час в связи с посещением юриста, медицинских учреждений и органов легализации. Однако необходимо будет заранее уведомлять о своих планах центр содержания и подавать соответствующее заявление.

Ранее, 10 января, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что власти США скоро будут использовать дома граждан для размещения нелегальных мигрантов. Так он прокомментировал новость о том, что власти штата Бостон обратились с просьбой к американцам разместить у себя мигрантов из-за растущего кризиса в стране с жильем.

4 января американский бизнесмен также обвинил Белый дом в поощрении нелегальной миграции. По его словам, действия правительства США во главе с президентом Джо Байденом привели к наихудшим результатам.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон 3 января назвал нынешнюю стратегию Вашингтона в вопросах миграции беспределом. После поездки в граничащий с Мексикой штат Техас он подчеркнул, что американская администрация хочет противодействовать губернатору, «который пытается защитить жителей, сделать правильную вещь и обеспечить безопасность».

26 декабря член палаты представителей Джефф Ван Дрю заявил, что за время правления Байдена число иностранных нелегалов превысило население штата Нью-Джерси (более 9,2 млн человек).

В США 24 декабря подсчитали, что почти 50 тыс. мигрантов нелегально пересекли американскую границу.

До этого, 8 октября, журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах количество переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись более чем с 1,2 млн мигрантов. По данным Fox News и других СМИ, число нелегалов составляет как минимум 6 млн человек.