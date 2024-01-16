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В МО РФ уточнили количество сбитых украинских БПЛА над Воронежской областью

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Воронежской области. Об этом 16 января сообщили в Минобороны РФ.

«С 01:50 до 02:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указывается в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Гусев также добавил, что держит ситуацию на контроле. По его словам, после поквартирного обхода будет уточнено число и характеристики поврежденного имущества. Кроме того, он уточнил, что всем гражданам будет оказана помощь в кратчайшие сроки.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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