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В России появились баннеры в поддержку кандидата в президенты Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В России появились баннеры в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах.

Отмечается, что в ряде российских городов началась кампания по наружной рекламе со слоганом «Россия. Путин. 2024».

На кадрах, которые появились в распоряжении «Известий», баннеры в поддержку Путина расклеивают по билбордам Москвы. Постепенно география размещения будет расширяться.

Выборы-2024: как должно быть организовано голосование
В марте 2024 года впервые будет доступно дистанционное электронное голосование

Ранее, 12 января, сообщалось, что сбор подписей в поддержку действующего президента Владимира Путина идет активнее, чем в 2018 году. Как отмечают эксперты, такая оживленность очень важна с точки зрения консолидации сторонников действующего главы государства. Активность демонстрируют и другие кандидаты.

8 января сопредседатель центрального штаба Путина Марьяна Лысенко сообщила, что в поддержку его самовыдвижения было собрано более 1,3 млн подписей. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил месяцем ранее после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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