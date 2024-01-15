Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы прогремели в Харьковской области на востоке Украины. Об этом в понедельник, 15 января, сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

В данный момент власти Харьковской области объявили воздушную тревогу.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В ночь на 13 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в окрестностях столицы Украины прозвучали взрывы. Помимо этого, в украинской столице были слышны сигналы воздушной тревоги.

Ранее, 10 января, в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. В тот же день в украинском Харькове слышали несколько взрывов. Была объявлена воздушная тревога.

8 января в Кривом Роге и подконтрольном киевским властям Запорожье несколько раз прогремели взрывы. В тот же день сообщалось о взрывах в украинском городе Днепр и в Одессе.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.