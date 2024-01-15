Реклама
Прямой эфир
Мир
Хуситы в Йемене подтвердили атаку на корабль США в Аденском заливе
Общество
Суд в Москве запретил к распространению вакансии «только для славян»
Спорт
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
Общество
В Подмосковье стартовал второй форум ветеранов СВО «Вместе победим»
Политика
Путин подписал указ о назначении президента РАН Красникова членом Совбеза
Общество
В Москве ожидается оттепель в крещенскую ночь
Мир
Хуситы нанесли удар по американскому сухогрузу в Аденском заливе
Авто
Автозавод «Урал» возобновил производство после простоя
Мир
На Украине сообщили о нехватке количества абитуриентов и таксистов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Авто
В РФ могут продлить льготный проезд электрокаров по платным дорогам
Общество
Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в Москву в предстоящие выходные
Мир
СМИ заявили о потере Байденом голосов мусульман после ударов по Йемену
Армия
Экипажи самолетов Ил-38 отработали противолодочные задачи в Баренцевом море
Мир
Военный эксперт указал на желание Британии доказать свое могущество в Европе
Сюжет:

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

0
Фото: AP/ТАСС/Thibault Camus
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывы прогремели в Харьковской области на востоке Украины. Об этом в понедельник, 15 января, сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

В данный момент власти Харьковской области объявили воздушную тревогу.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Сколько вешать в дронах: как расширилась линейка БПЛА к 2024 году
Российская промышленность освоила производство всех типов беспилотников

В ночь на 13 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в окрестностях столицы Украины прозвучали взрывы. Помимо этого, в украинской столице были слышны сигналы воздушной тревоги.

Ранее, 10 января, в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. В тот же день в украинском Харькове слышали несколько взрывов. Была объявлена воздушная тревога.

8 января в Кривом Роге и подконтрольном киевским властям Запорожье несколько раз прогремели взрывы. В тот же день сообщалось о взрывах в украинском городе Днепр и в Одессе.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024