Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск раскритиковал военную помощь Вашингтона Киеву
Экономика
В России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами
Происшествия
Российская туристка отправилась в горы в Турции и пропала
Мир
В Эквадоре объявили режим внутреннего вооруженного конфликта
Общество
Воробьев допустил строительство новой котельной в Климовске после аварии
Происшествия
Силы ПВО РФ пресекли попытку террористической атаки по Белгородской области
Мир
В США заявили о необоснованности обвинений ЮАР Израиля в геноциде
Мир
Постпредство РФ обвинило США в шантаже СБ ООН относительно резолюции по Газе
Общество
Женщина родила девочку на станции метро «Нагатинская» в Москве
Мир
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с терактом
Мир
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Общество
В Госдуме поднимут вопрос отключения тепла в морозы
Происшествия
Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Мир
В бундестаге заявили о вызванном ошибками власти глубоком кризисе в ФРГ
Мир
Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

0
Фото: REUTERS/Yevhen Titov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Харькове на Украине прозвучало несколько взрывов. Об этом в ночь на 10 января сообщил Telegram-канал «Общественное».

«В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщают наши корреспонденты. Взрывы в городе подтвердил мэр [Игорь] Терехов», — сказано в публикации.

Позже Telegram-канал «Страна.ua» добавил, что информацию о взрывах подтвердил председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов. В регионе объявили воздушную тревогу.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Разброс полетов: в Харькове уничтожен завод дронов-камикадзе
Точный удар может надолго устранить угрозу массового использования ВФУ некоторых типов беспилотников

Ранее, 8 января, сообщалось о взрывах на окраине украинского Харькова. Также отмечалось, что в течение дня поступало несколько сообщений о взрывах в городе.

До этого, 7 января, мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал, что в городе прозвучало несколько взрывов. Он отметил, что Харьков находится под ракетным ударом. Другой информации не приводилось.

Тогда же сообщалось, что в Волчанске Харьковской области в результате удара получило повреждения предприятие. В регионе также звучала сирена воздушной тревоги.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024