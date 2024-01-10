Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В Харькове на Украине прозвучало несколько взрывов. Об этом в ночь на 10 января сообщил Telegram-канал «Общественное».

«В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщают наши корреспонденты. Взрывы в городе подтвердил мэр [Игорь] Терехов», — сказано в публикации.

Позже Telegram-канал «Страна.ua» добавил, что информацию о взрывах подтвердил председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов. В регионе объявили воздушную тревогу.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее, 8 января, сообщалось о взрывах на окраине украинского Харькова. Также отмечалось, что в течение дня поступало несколько сообщений о взрывах в городе.

До этого, 7 января, мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал, что в городе прозвучало несколько взрывов. Он отметил, что Харьков находится под ракетным ударом. Другой информации не приводилось.

Тогда же сообщалось, что в Волчанске Харьковской области в результате удара получило повреждения предприятие. В регионе также звучала сирена воздушной тревоги.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.