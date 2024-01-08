Украинские СМИ сообщили о взрыве на окраине Харькова

На окраине украинского Харькова прогремел взрыв, об этом 8 января сообщает агентство «Укринформ».

Подробностей СМИ не приводит. В настоящий момент власти Харьковской области объявили воздушную тревогу. Также отмечается, что в течение дня поступало несколько сообщений о взрывах в городе.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

До этого, 7 января, мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал, что в городе прозвучало несколько взрывов. Он отметил, что Харьков находится под ракетным ударом. Другой информации не приводилось.

Тогда же сообщалось, что в Волчанске Харьковской области в результате удара получило повреждения предприятие. В регионе также звучала сирена воздушной тревоги.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.