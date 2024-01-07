Власти Харьковской области сообщили о повреждении предприятия

В Волчанске Харьковской области в результате удара получило повреждения предприятие, заявил 7 января председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов.

«Повреждены предприятие, электроопоры», — написал он в Telegram-канале.

О каком объекте идет речь, Синегубов не уточнил. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области повреждены инфраструктура и заводы, сообщили на Украине.

Накануне украинское информагентство «Укринформ» сообщало о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье. Кроме того, сообщалось о серии из четырех взрывов в городе Днепре (ранее — Днепропетровск).

6 января сообщалось о воздушной тревоге на всей территории Украины. Кроме того, звуки взрывов были слышны в ночь на 6 января в Хмельницкой области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.