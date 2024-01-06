Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины в субботу, 6 января, объявлена воздушная тревога объявлена. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты украинского министерства цифровой трансформации.

Исходя из них, сигналы тревоги сначала прозвучали в Киеве, а после этого предупреждение распространилось на все остальные области страны, включая временно находящиеся под контролем Киева часть Херсонской и Запорожской областей.

Накануне украинское издание «Общественное» написало, что звуки взрывов прозвучали в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Кроме того, сообщалось о сигнала тревоги в Киевской и Черкасской областях. Также врывы звучали в Хмельницкой области Украины.

К настоящему времени комментарием по этому поводу со стороны Министерства обороны РФ не поступало.

4 января издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Миргороде и Полтаве. Позднее, по данным издания, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.