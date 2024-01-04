На Украине сообщили о взрывах в Миргороде и Полтаве
На Украине в Миргороде и Полтаве прогремели взрывы. Об этом в четверг, 4 января, сообщает «Страна.ua».
«В Миргороде и Полтаве слышали звуки взрывов, сообщили местные паблики», — сказано в Telegram-канале издания.
В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.
Накануне, 3 января, украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. В свою очередь «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области. Позднее издание повторно рассказало о взрывах в регионе.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.