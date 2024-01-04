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На Украине сообщили о взрывах в Миргороде и Полтаве

«Страна.ua»: в Миргороде и Полтаве прогремели взрывы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Miakshykov
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На Украине в Миргороде и Полтаве прогремели взрывы. Об этом в четверг, 4 января, сообщает «Страна.ua».

«В Миргороде и Полтаве слышали звуки взрывов, сообщили местные паблики», — сказано в Telegram-канале издания.

В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

Накануне, 3 января, украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. В свою очередь «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области. Позднее издание повторно рассказало о взрывах в регионе.

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