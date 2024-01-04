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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом 4 января сообщило украинское издание «Страна.ua».

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, а также Кировоградской и Николаевской областях.

В Министерстве обороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

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Ранее в этот день на Украине в Миргороде и Полтаве прогремели взрывы.

Также глава военной администрации Кировоградской области Андрей Райкович сообщил о повреждении нескольких энергетических объектов в городе Кропивницкий (ранее Кировоград). Он уточнил, что повреждения получила опора линии электропередачи 35КВт. В результате поломки в нескольких районах города наблюдались падение давления в системе водоснабжения и перепады электричества. О взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги ранее в этот день сообщило украинское издание «Зеркало недели».

3 января украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. В свою очередь, «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области. Позднее издание повторно рассказало о взрывах в регионе.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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