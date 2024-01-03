Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Харьковской области
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом 3 января сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Отмечается, что взрывы прогремели четвертый раз за сутки. Первые из них раздались в ночь на среду, 3 января. Подробности не приводятся.
Кроме того, издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области.
В Минобороны России пока не прокомментировали данные сообщения.
Накануне также сообщалось о взрывах в Харькове. Удары по городу подтвердил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
В этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения. Он отметил, что водоснабжение столицы Украины осуществляется в штатном режиме.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.