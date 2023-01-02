Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ обесточили три котельных и восемь трансформаторных подстанций Горловки
Мир
Пушков назвал западные страны ответственными за наплыв мигрантов
Происшествия
Беспилотник ВСУ повредил объект энергоснабжения в Брянской области
Мир
В Польше чиновников будут штрафовать за неисполнение нормативов экономии электричества
Мир
В Германии назвали дорогой газ новой обыденностью
Мир
В США назвали показательным игнорирование Байденом просьбы Зеленского об оружии
Мир
Польский депутат объявил о потере Хорватией суверенитета
Спорт
Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ
Мир
Nikkei узнала о желании Японии пригласить Зеленского на саммит G7
Мир
Кличко заявил об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве
Мир
В новогоднюю ночь в Багдаде не менее 150 человек пострадали из-за фейерверков
Мир
Семья Пеле решила похоронить его в мавзолее
Сюжет:

Кличко заявил об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве

Кличко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве и отключениях электроэнергии
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения. Об этом 2 января заявил мэр города Виталий Кличко.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе — аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения», — написал он в Telegram.

Мэр отметил, что водоснабжение столицы Украины осуществляется в штатном режиме.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили, что взрывы прогремели в Голосеевском районе Киева. Также сильный хлопок был зафиксирован на левом берегу Днепра.

Также 2 января в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023