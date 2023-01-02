Кличко заявил об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве

В Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения. Об этом 2 января заявил мэр города Виталий Кличко.

«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе — аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения», — написал он в Telegram.

Мэр отметил, что водоснабжение столицы Украины осуществляется в штатном режиме.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили, что взрывы прогремели в Голосеевском районе Киева. Также сильный хлопок был зафиксирован на левом берегу Днепра.

Также 2 января в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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