На Украине сообщили о взрывах в Киеве. Об этом стало известно в понедельник, 2 января.

Как передает Telegram-канал «Страна.ua», взрывы прогремели в Голосеевском районе украинской столицы. Также сильный хлопок был зафиксирован на левом берегу Киева.

Ранее этим же днем, 2 января, в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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