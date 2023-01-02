На Украине сообщили о воздушной тревоге в Киеве и нескольких областях страны

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом стало известно в понедельник, 2 января.

Как следует из данных официального ресурса по оповещению населения, сирены прозвучали в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожской и Херсонской областей.

Накануне, 1 января, воздушная тревога прозвучала в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Также сообщалось о взрывах в Днепропетровской области.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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