Украинские СМИ снова сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы снова раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом в ночь на среду, 3 января, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Подробности не приводятся. В Минобороны России пока не прокомментировали данные сообщения.
Ранее, 2 января, также сообщалось о взрывах в Херсоне. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Николаевской и Харьковской областях.
Тогда же мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения. Он отметил, что водоснабжение столицы Украины осуществляется в штатном режиме.
2 января сообщалось о серии взрывов в Киеве и о взрывах в Харьковской области. Отмечалось, что в столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Также взрывы прогремели в Кропивинском районе Кировоградской области Украины. Кроме того, взрывы были слышны в Винницкой области Украины.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.