Украинские СМИ снова сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы снова раздались в Харьковской области на Украине. Об этом в среду, 3 января, сообщило украинское издание «Страна.ua».

По словам начальника Липецкой сельской военной администрации региона Алексея Слабченко, в результате взрывов была повреждена промзона.

Других деталей не приводится.

В Минобороны России пока не прокомментировали данные сообщения.

Ранее в этот день также сообщалось о взрывах в Харьковской области. Кроме того, взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне.

Накануне также сообщалось о взрывах в Харькове. Удары по городу подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры, проводятся аварийные отключения. Он отметил, что водоснабжение столицы Украины осуществляется в штатном режиме.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.