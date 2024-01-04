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Власти Украины заявили о повреждении в Кропивницком ряда энергообъектов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Несколько энергетических объектов в украинском городе Кропивницкий (ранее Кировоград) получили повреждения. Об этот в четверг, 4 января, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

О взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги ранее в этот день сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Райкович уточнил, что повреждения получила опора линии электропередачи 35КВт. В результате поломки в нескольких районах города наблюдались падение давления в системе водоснабжения и перепады электричества.

Минобороны РФ пока не комментировало данные сообщения.

Ударная неделя: нанесен ущерб тыловой инфраструктуре Украины
Цель регулярных атак на такие объекты — нарушить снабжение сил противника и сорвать его планы, полагают эксперты

Ранее, 30 декабря, министерство энергетики Украины сообщило, что в результате взрывов в Киевской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждено энергооборудование. Кроме того, на Днепропетровщине отключалась воздушная линия, подсоединенная к ТЭС, а также подстанция 150 кВ.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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