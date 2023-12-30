На Украине заявили о повреждении энергооборудования в Киевской и других областях
Министерство энергетики Украины в субботу, 30 декабря, сообщило, что в результате взрывов в Киевской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждено энергооборудование.
«На одной из линий [электропередач] Киевской области <…> были обнаружены оборванные и поврежденные провода. Линию вывели в аварийный ремонт», — указывается в Telegram-канале ведомства.
Коме того, «на Днепропетровщине отключалась воздушная линия 150 кВ, подсоединенная к ТЭС, а также подстанция 150 кВ».
Помимо этого в Херсонской области «было повреждено оборудование подстанции 150 кВ», а в самом Херсоне отключилась воздушная линия 35 кВ. В результате были нарушения в работе ТЭЦ, добавили в украинском минэнерго.
Ранее в этот день координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киеве, Харькове и во Львове ракеты Вооруженных сил (ВС) РФ прилетели по военным объектам и расположению наемников.
Так, отмечается, что в Харькове был поражен завод транспортного машиностроения им. В.А. Малышева (ХЗТМ), входящий в концерн «Укроборонпром». Предприятие выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и боевые машины пехоты (БМП) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Лебедева, в момент удара на заводе находилось 15 единиц военной техники.
Кроме того, подпольщики рассказали об ударах по Киеву. Сообщается, что был поражен завод «Артем», входящий в одноименную госкорпорацию. Там производят управляемые ракеты класса «воздух – воздух», а также автоматизированные комплексы для подготовки и техобслуживания авиационных и противотанковых управляемых ракет.
За день до этого, Минобороны РФ заявило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.