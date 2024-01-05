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На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

«Страна.ua»: в Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
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Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
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В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом в пятницу, 5 января, сообщает «Страна.ua».

«Взрывы в Хмельницкой области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания.

Как пишет «Газета.Ru», незадолго до этого в Хмельницкой и еще трех регионах на западе страны была объявлена воздушная тревога.

В настоящий момент Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

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Накануне, 4 января, «Страна.ua» сообщило о взрывах в Миргороде и Полтаве. Позднее, по данным издания, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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