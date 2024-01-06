Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в городе Днепре

Не менее четырех взрывов прогремело на Украине в городе Днепре (ранее — Днепропетровск). Об этом 6 января сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Пишут уже о четырех взрывах в Днепре», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Днепропетровской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

Российское Минобороны эту информацию не комментировало.

Ранее в этот день сообщалось о воздушной тревоге на всей территории Украины. Кроме того, звуки взрывов были слышны в ночь на 6 января в Хмельницкой области.

Поздно вечером 5 января звуки взрывов прозвучали в подконтрольном Киеву Херсоне. В этот же день также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.