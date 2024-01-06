Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Звуки взрывов прозвучали в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом вечером 5 января сообщило украинское издание «Общественное».

За несколько часов, по данным издания, также были слышны взрывы в Херсоне.

Кроме того, в Киевской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

В настоящий момент Министерство обороны РФ эту информацию не прокомментировало.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Хмельницкой области Украины.

Накануне, 4 января, «Страна.ua» сообщило о взрывах в Миргороде и Полтаве. Позднее, по данным издания, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.