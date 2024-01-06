Реклама
Прямой эфир
Мир
Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный «флаг мести»
Общество
Икону «Троица» привезли в храм Христа Спасителя в преддверии Рождества
Мир
В конгрессе США не нашли консенсус по вопросу финансирования Украины
Армия
Средства ПВО перехватили пять украинских БПЛА над Черным морем
Мир
ABH Holdings взыщет с Киева $1 млрд за национализацию Sense Bank
Мир
ВВС Израиля нанесли удары по командному центру «Хезболлы» в Ливане
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Мир
В Индии расследуют возможное попадание своих снарядов на Украину
Мир
Подводный энергокабель Estlink 1 между Финляндией и Эстонией вышел из строя
Мир
Захарова напомнила о роли Британии в войне на Корейском полуострове
Мир
Экс-полковник СБУ назвал целью массированных ударов РФ ПВО Украины
Мир
Пожар вспыхнул неподалеку от аэропорта Нью-Джерси в США
Армия
Минобороны поделилось кадрами ударов из «Фагота» и «Корнета» по ВСУ под Артемовском
Общество
ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны
Спорт
WADA подтвердило расследование в отношении испанского антидопингового агентства
Сюжет:

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Звуки взрывов прозвучали в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом вечером 5 января сообщило украинское издание «Общественное».

За несколько часов, по данным издания, также были слышны взрывы в Херсоне.

Кроме того, в Киевской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога.

В настоящий момент Министерство обороны РФ эту информацию не прокомментировало.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Хмельницкой области Украины.

Накануне, 4 января, «Страна.ua» сообщило о взрывах в Миргороде и Полтаве. Позднее, по данным издания, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024