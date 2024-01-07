На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Несколько взрывов прозвучали в Харькове на Украине. Об этом 7 января сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, Харьков находится под ракетным ударом. Другой информации не приводится.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее в этот день сообщалось, что в Волчанске Харьковской области в результате удара получило повреждения предприятие. В регионе также звучала сирена воздушной тревоги.
Накануне украинское информагентство «Укринформ» сообщало о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье. Кроме того, сообщалось о серии из четырех взрывов в городе Днепре (ранее — Днепропетровск).
6 января сообщалось о воздушной тревоге на всей территории Украины. Кроме того, звуки взрывов были слышны в ночь на 6 января в Хмельницкой области.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.