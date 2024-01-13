Мэр Кличко сообщил о взрывах в окрестностях Киева

В окрестностях столицы Украины в ночь на 13 января прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Взрывы на окраинах столицы. Работает ПВО», — написал он в 00:40 (1:40 мск) в Telegram-канале.

Его слова подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации о том, что в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.

В 00:52 (1:52 мск) издание «Страна.ua» в Telegram сообщило о прекращении действия воздушной тревоги.

Ранее, 10 января, в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. В тот же день в украинском Харькове слышали несколько взрывов. Была объявлена воздушная тревога.

8 января в Кривом Роге и подконтрольном киевским властям Запорожье несколько раз прогремели взрывы. В тот же день сообщалось о взрывах в украинском городе Днепр и в Одессе.

За день до этого стало известно, что в Волчанске Харьковской области в результате удара получило повреждения предприятие.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.