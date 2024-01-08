СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге и Запорожье
На Украине в Кривом Роге и подконтрольном киевским властям Запорожье снова звучат взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в понедельник, 8 января.
Ранее в этот день украинские СМИ уже сообщали о взрывах в этих городах, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.
«Запорожье, Кривой Рог — повторные взрывы», — указано в Telegram-канале издания.
Также в понедельник сообщалось о взрывах в украинском городе Днепр и в Одессе. За день до этого стало известно, что в Волчанске Харьковской области в результате удара получило повреждения предприятие.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.