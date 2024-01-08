Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прозвучали в Одессе на Украине. Об этом в ночь на 8 января сообщило украинское издание «Страна.ua».

Согласно карте воздушной тревоги, сирена звучит в Одесской, Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Других подробностей не приводится. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

7 января мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

В этот же день стало известно, что в Волчанске Харьковской области в результате удара получило повреждения предприятие. В регионе также звучала сирена воздушной тревоги.

Накануне украинское информагентство «Укринформ» сообщало о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье. Кроме того, сообщалось о серии из четырех взрывов в городе Днепре (ранее — Днепропетровск).

6 января сообщалось о воздушной тревоге на всей территории Украины. Кроме того, звуки взрывов были слышны в ночь на 6 января в Хмельницкой области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.