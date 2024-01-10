СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге на Украине
Взрыв прогремел в среду, 10 января, в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
«О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики», — уточнило издание.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области с 17:40.
Ранее, 8 января, в Кривом Роге и подконтрольном киевским властям Запорожье несколько раз прогремели взрывы. В тот же день сообщалось о взрывах в украинском городе Днепр и в Одессе. За день до этого стало известно, что в Волчанске Харьковской области в результате удара получило повреждения предприятие.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.