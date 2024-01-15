Митинги фермеров в Германии могут ускорить процесс смены Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ. Об этом 15 января заявил «Известиям» кандидат экономических наук, эксперт международного общественного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

«Конечно, протесты в Германии могут получить развитие, и к ним присоединяется большое количество желающих поучаствовать в этих протестах и высказать свои претензии к нынешнему руководству. Вполне возможно, что эти протесты ускорят процесс смены канцлера в Германии», — сказал он.

Дудчак выразил сожаление, что протесты направлены исключительно на экономические меры, которые касаются увеличения зарплат и уменьшения рабочих часов. По его мнению, немцы пока не осознают истинных причин происходящего в экономике страны.

Политолог указал, что одной из важнейших причин «тяжелой судьбы» фермеров и металлургов, а также сотрудников химической промышленности и других предприятий, которые закрываются в ФРГ, является поддерживаемая государством политика США в отношении РФ.

«Это участие в антироссийских санкциях и колоссальные затраты, которые несет Германия в связи с тем, что она поддерживает нынешний киевский нацистский режим и тратит на это колоссальные деньги, которые могли бы пойти на помощь и фермерам, и своим перевозчикам, и на социальную сферу. Поддержали бы уровень жизни населения», — отметил Дудчак.

Политолог подытожил, что экономика ФРГ находится в тяжелом положении, наблюдается закрытие многих предприятий. Он назвал ситуацию достаточно сложной, при которой не видно размышлений немецкого правительства по поводу решения этих проблем.

Дудчак подчеркнул, что по результатам опросов населения Германии наблюдается, что граждане хотят смены нынешнего канцлера ФРГ на министра обороны Бориса Писториуса. По мнению политолога, последний не сможет вывести экономику страны из тяжелого положения, так как выступает за поддержку Украины.

Фермеры в Германии начали забастовки 8 января. Причиной стало сокращение субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

9 января в фермерских протестах в Берлине приняло участие около 680 автомобилей, тракторов и прочей сельхозтехники, а в демонстрации участвовало около 1,3 тыс. человек. Канцлер Шольц в своем обращении на сайте правительства ФРГ 13 января выступил за достижение компромисса между федеральным правительством и фермерами, их совместную работу над дальнейшими планами.

Позже, 10 января, президент Союза фермеров Германии (DBV) Руквид обвинил правительство страны в том, что оно находится в «берлинском пузыре» далеко от реальных проблем населения. Он предупредил, что забастовки фермеров будут продолжены, однако правительство может прекратить их в любой момент, отменив все меры жесткой бюджетной экономии.

15 января началась забастовка фермеров у Бранденбургских ворот. Движение демонстрантов и техники стартовало с пяти точек на границе с Бранденбургом. Протестующие фермеры обеспокоены отменой субсидий, многие из них также призывают к новым выборам, так как хотят «лучшего правительства», сообщал корреспондент Berliner Zeitung Франц Бекки с места событий.