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Склад автозапчастей загорелся в подмосковных Мытищах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В подмосковных Мытищах загорелся склад автозапчастей, пожарные ликвидируют огонь. Об этом 15 января сообщили в МЧС России.

«В Мытищах горит склад автозапчастей на 600 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Как указано, к тушению пожара привлекли более 30 человек и восемь единиц техники, силы и средства наращиваются.

Продукты в горении: что привело к пожару на складе Wildberries под Петербургом
Следствие рассматривает три основные версии случившегося

Ранее, 13 января, на складе компании Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Ему был присвоен максимальный ранг сложности. Возгорание началось в отделе бытовой химии и личной гигиены. В результате пострадали два человека.

Тушение пожара заняло более суток. Так, по состоянию на вечер 14 января общая площадь горения на территории склада составляла 300 кв. м с сохранением очагов тления в завалах. Кроме того, компания долгое время не могла связаться с работавшими на складе сотрудниками. По последним данным, в настоящий момент устанавливают связь с 12 из них.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). В пресс-службе маркетплейса сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию.

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