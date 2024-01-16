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В России производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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С 2025 года производителей искусственных елок обяжут их перерабатывать либо уплачивать экосбор за эту продукцию. Об этом «Известиям» рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО). Норматив для пластмассовых изделий, куда и попали елки, составит 10% уже в следующем году, пояснили в РЭО.

В 2024 году норматив утилизации составит 0%, далее он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% к 2034 году. Ставка экологического сбора на искусственные ели составит 3844 рубля за 1 т. Масса одной елки варьируется в зависимости от высоты и ее материалов, но в целом в 1 т содержится около 200 искусственных елок. Это значит, что экологический сбор за одну пластиковую елку весом 5 кг составит около 20 рублей.

«В 2025 году при текущих параметрах цены на эту продукции вырастут не более чем на 0,06%, что потребители вряд ли заметят. Добавление пластиковых елок в РОП (расширенную ответственность производителей. — Ред.) позволит стимулировать компании создавать системы сбора полимерных елок и централизованно направлять их на переработку, в итоге на полигонах будет меньше этой продукции», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Также добавление елок в РОП станет стимулом для поиска альтернативы ПВХ-елкам, так как экосбор для них будет ниже. Как объяснили в Российском экологическом операторе, ПВХ сложно перерабатывать: нужна большая партия определенного вида отхода, поэтому зачастую предметы из ПВХ просто идут на полигон. Обычно искусственные елки изготавливают из материалов, при нагреве которых выделяются токсичные вещества. Кроме того, елки в подавляющем большинстве случаев попадают на полигоны захоронения ТКО.

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Ранее, 10 января, эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев рассказал «Известиям», что делать с живой новогоднюю елью после праздников. Он уточнил, что в некоторых крупных городах работают пункты приема, куда можно принести такое дерево. Елки перерабатывают в древесный опил, который используется для производства бумаги или топлива. Кроме того, если дерево не совсем засохло, можно пересадить его на открытый участок земли, добавил эксперт.

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