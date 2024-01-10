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Эксперт дал советы по утилизации живой новогодней ели

Эксперт Васильев: после праздников елку можно распилить на дрова для дачи
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев 10 января рассказал «Известиям», что делать с живой новогодней елью после окончания праздников.

«Если оставили живую ель рядом с мусорным контейнером, будьте готовы получить штраф, ведь елка — крупногабаритный мусор, место которому на специальных площадках. Коммунальщики также запрещают выбрасывать елки по соображениям пожарной безопасности: сухая хвоя очень быстро воспламеняется. К распиленной ели вопросов возникнуть не должно, ее можно спокойно поместить в бак, предварительно связав поленья между собой. Но если хотите сделать доброе и полезное дело, не спешите — елочка еще сослужит вам и другим добрую службу», — сказал он.

По словам эксперта, есть множество альтернативных способов переработки живой ели. Самое банальное, что можно сделать с деревом — распилить его на дрова для дачного мангала или печки.

«Утилизация — в некоторых крупных городах работают пункты приема живых елей. Елки перерабатывают в древесный опил, который используется для производства бумаги или топлива. Пересадка в открытый грунт — если дерево не совсем засохло, можно пересадить его на открытый участок земли. Это займет некоторое время и требует определенных навыков, но, если всё сделать правильно, ель продолжит расти и радовать окружающих», — сказал он.

Кроме того, живую ель можно посадить в горшок и использовать как саженец для украшения дачи или участка, добавил Васильев. Также из зеленых иголок ели можно сделать мульчу для цветочных клумб. Это будет отличным удобрением для почвы и поможет защитить растения от заморозков, подчеркнул эксперт.

«Иголки ели можно использовать в качестве подстилки или корма для животных. Они являются отличным природным антисептиком и обладают противогрибковыми свойствами», — заключил собеседник издания.

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4 января онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» поделился с «Известиями» результатами опроса о том, спустя сколько времени после праздников россияне убирают новогодний декор.

Так, четверть (23%) россиян держит квартиру украшенной после новогодних праздников от двух недель до месяца. Еще 22% опрошенных убирают новогодний декор спустя 12–14 дней, 12% — через один-три дня, 10% — через неделю, а 9% — через три-пять дней.

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