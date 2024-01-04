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Стало известно, когда россияне собираются выбрасывать елки после праздника

Опрос: 23% россиян держат квартиру украшенной после Нового года до месяца
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, спустя сколько времени после праздников россияне убирают новогодний декор. Выяснилось, что четверть (23%) россиян держит квартиру украшенной после новогодних праздников от двух недель до месяца. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 4 января.

Еще 22% убирают новогодний декор спустя 12–14 дней, 12% — через один-три дня, 10% — через неделю, а 9% — через три-пять дней.

28% из тех, кто не убирает декор сразу после новогодней ночи, объясняют свое решение желанием продлить ощущение праздника. Столько же (28%) считают, что украшенная квартира выглядит мило. 23% утверждают, что на новогодний декор было потрачено много денег, нужно «отбить» затраты, а 22% слишком долго выбирали украшения и хотят насладиться ими подольше.

Первым делом россияне избавляются от рождественских венков (35%), елки (30%), мишуры (26%) и механического декора (17%). Позже всего убирают новогодние статуэтки (8%), шары со снегом (8%) и фонарики (6%).

16% россиян рассказали, что ежегодно выбрасывают все новогодние украшения после праздников, потому что они разонравились (35%), а также потому, что опрошенные привыкли каждый год покупать новый декор (28%). Почти каждый второй (45%) выбрасывает только те украшения, которые сломались.

Чтобы убрать квартиру после новогодних праздников, 39% респондентов требуется два-три часа. 29% справляются с этой задачей за три-пять часов, а 19% уложатся в один час. 13% нужно более пяти часов, чтобы привести дом в порядок.

Каждый второй (58%) справляется с уборкой после праздников самостоятельно, но использует клининговое оборудование. А вот четверти (25%) требуется помощь клининга. 17% убирают частично сами, частично с помощью профессионалов.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1533 жителя из всех регионов России старше 18 лет.

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22 декабря сервис «Ремонт со СберУслугами» и социальная сеть «Одноклассники» провели исследование и узнали, как россияне создают себе новогоднее настроение.

Так, больше половины опрошенных (52%) создают новогоднюю атмосферу с помощью просмотра праздничного контента, в основном шоу и новогодних фильмов. Покупают подарки близким 42% респондентов, а 38% готовят новогодние блюда. Закупаются декором для новогоднего настроения 28% участников исследования. По 22% россиян для вдохновения ходят по торговому центру и посещают ярмарки. Обновляют интерьер квартиры 12% респондентов, а 6% россиян переставляют мебель для семейного торжества.

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