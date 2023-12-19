Чудеса и не только: цена заказа Деда Мороза на праздник выросла до 2,6 тыс.

В декабре 2023-го средняя цена для заказа новогоднего представления Деда Мороза и Снегурочки составит 2,6 тыс. рублей, выяснили в Tinkoff Data (исследование есть у «Известий»). За год стоимость выросла на 23%. Подорожание связано с высоким спросом и общим ростом цен в индустрии развлечений, отмечают эксперты. Они ожидают повышения цен и на другие атрибуты Нового года, в том числе на импортный алкоголь, — на 20–30%. В последние дни года россияне увеличат траты на некоторые праздничные товары. Расходы на черную икру обычно взлетают в 22 раза по сравнению со средними тратами в день в течение года.

Сколько стоит заказ Деда Мороза на праздник

За прошедший год средняя цена для заказа новогоднего представления Деда Мороза и Снегурочки выросла на 23%. В декабре 2023-го она достигла 2,6 тыс. рублей, выяснили в Tinkoff Data. Там проанализировали более 2 тыс. объявлений, предлагающих услуги аниматоров на сайтах «Авито» и «Юла», и рассчитали индекс Деда Мороза. Он отражает, как изменяются цены в сфере развлечений год к году.

Дороже всего такой праздник обойдется жителям городом-миллионников. В Москве средняя цена для заказа представления за год увеличилась на 24%. В декабре 2023-го она составит 3,5 тыс. рублей, говорится в исследовании. Наиболее значительно стоимость услуги выросла в Краснодаре — на 40%, до 3 тыс. рублей.

В топ городов, где заказать поздравление Деда Мороза будет дороже всего, вошли Красноярск со средним ценником 2,9 тыс. рублей, Ростов-на-Дону (2,8 тыс.) и Екатеринбург (2,8 тыс.). Самую маленькую сумму берут аниматоры в Волгограде — порядка 1,7 тыс. рублей.

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В следующем году индекс Деда Мороза тоже вырастет, но не столь заметно, отмечается в исследовании. В среднем по России услугу можно будет заказать примерно за 2,9 тыс. рублей, спрогнозировал сервис на основе искусственного интеллекта ETNA от аналитиков «Тинькофф».

Стоимость представления зависит от его длительности, наполнения программы и даты, отметили на «Авито Услуги». Так, например, услуги аниматоров в новогоднюю ночь обойдутся дороже. Средняя цена поздравления 31 декабря может составлять 3–5 тыс. рублей.

Основной объем заказов приходится на вторую половину декабря и начало января, многие артисты выходят на рынок именно в это время, сообщили в компании. Там подсчитали: работая только 20 дней по пять представлений в сутки среднестатистические Дед Мороз и Снегурочка могут заработать от 200 тыс. рублей.

На Москву приходится более 10% от общего спроса на Дедов Морозов в стране, оценили на «Авито Услуги». Сейчас на сайте представлено более 15 тыс. объявлений от новогодних волшебников и Снегурочек. За год число таких предложений выросло на 29%.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Спрос тоже увеличился. На hh.ru количество предложений работы новогодним аниматорам превышает 300 по России, это практически в 2,5 раза выше, чем в прошлом году, сообщила руководитель рейтинга работодателей и службы исследований организации Мария Игнатова. Причем на одну вакансию может набираться сразу несколько аниматоров.

Подорожание услуг Деда Мороза, скорее всего, вызвано высоким спросом и наблюдающимся дефицитом кадров, считает доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Анна Цветкова, а также повышением цен в индустрии развлечений. Влияет и общий уровень инфляции в стране, который в том числе связан с колебаниями курса рубля, отметила эксперт.

При этом мегаполисы всегда лидируют по потреблению и спросу на услуги, поэтому в них стоимость мероприятия будет выше, добавил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

На что россияне тратят больше денег перед новогодними праздниками

Перед Новым годом россияне увеличивают расходы на целый ряд сфер. Среди таких категорий — алкомаркеты, детские товары, общепит, супермаркеты и такси. В прошлом году средний чек по ним 31 декабря и 1 января оказался в 1,2–2,2 раза выше, чем в среднем в 2022-м, отмечается в исследовании Tinkoff Data.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Так, 30 декабря 2022-го граждане потратили в супермаркетах в среднем 824 рубля, хотя в обычное время в среднем делали покупки на 530 рублей. В 2023-м средний чек 30 декабря достигнет уже 848 рублей, оценили аналитики.

Помимо стандартного продуктового набора для оливье, продуктовая корзина потребителей дополняется традиционными новогодними товарами и деликатесами: мандарины, икра и игристое вино. В последние два дня года траты россиян на черную икру вырастают в 22 раза в сравнении со среднедневными расходами на этот продукт. На красную икру они увеличиваются в 17 раз, на игристое — в 10 раз, а на мандарины — в девять раз, говорится в исследовании.

В супермаркетах пиковый день закупок приходится на 30 декабря, когда люди активно приобретают продукты к новогоднему столу. А, например, максимальные расходы на такси случаются ночью 1 января. В этот день 2022-го они в среднем составили 417 рублей, хотя в обычное время средний чек не превышал 280 рублей. В этом году расходы на такси в среднем 1 января могут составить 458 рублей.

Клиентский спрос на классические новогодние категории продуктов уже вырос, рассказали в пресс-службе Ozon. Там добавили: продажи рыбы и морепродуктов, а также товаров бакалеи увеличились в среднем на 40%, а овощей и фруктов — на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Что еще дорожает накануне праздников

Скорее всего, перед Новым годом подрастут цены на атрибутику праздника, считает Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. Например, на уровень инфляции по итогам года (по прогнозу ЦБ, в 2023-м она составит 7–7,5%) подорожает «набор оливье», считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Тем более что в состав любимого россиянами салата входят продукты, которые стали в этом году «чемпионами» по росту цен, — куриные яйца, мясо и овощи. Аналогичная ситуация — с «набором сельди под шубой». Прежде всего из-за подорожания рыбы.

Стоимость импортного алкоголя тоже обязательно увеличится, заявила Наталья Мильчакова. По ее оценке, на 20–30% по итогам года.

— Традиционно перед новогодними праздниками растут цены на автомобили и бытовую технику, так как многие россияне стремятся сделать крупные покупки до Нового года или потратить «тринадцатые зарплаты» и выплаченные бонусы, — сообщила эксперт.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По ее мнению, в этом году исключений не будет. Скорее всего, эти товары подорожают на 10–25% в предыдущему году. Однако в дальнейшем цены несколько снизятся, например, на такси и некоторые группы продуктов, считает Алексей Тараповский.