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Пушков заявил о ложном восприятии украинского кризиса на Западе

Пушков: Швейцария своим призывом по РФ признала то, что не признать невозможно
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Фото: ТАСС/Река Александр
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На Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса. Об этом 14 января написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассис о необходимости включения России в процесс урегулирования конфликта на Украине.

«На Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса. Выстроенная там парадигма такова: весь Запад будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется, в силу чего Украина нанесет поражение России и вместе с США и всем западным альянсом продиктует ей условия послевоенного урегулирования», — написал он.

Пушков подчеркнул, что подобный нарратив в политике Запада является глубоко прочной парадигмой, которая воспроизводится во всех заявлениях, декларациях и резолюциях. При этом «лихорадочная активность» вокруг киевских формул урегулирования конфликта в виде четырех встреч руководителей МИД и советников по нацбезопасности нескольких государств, созываемых США, является не более чем имитацией поисков решения.

«Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы», — добавил Пушков.

Он также подчеркнул, что «не стоит удивляться», если в ведущих западных столицах «будут продолжать делать вид, что этого не слышат». Однако в конечном счете им придется признать очевидное, подытожил сенатор.

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Ранее в тот день Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира» заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Также в тот день швейцарские СМИ сообщали, что сегодняшняя встреча в Давосе по украинской «формуле мира» будет последней. Позже министр иностранных дел Швейцарии Кассис заявил, что четвертое обсуждение «может стать последним на этом уровне». Ранее подобные дискуссии проходили в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 января назвал странным обсуждение «формулы мира» Зеленского без участия России. Он подчеркнул, что происходят труднообъяснимые процессы: некоторые страны собираются и обсуждают «некую эфемерную мирную формулу без участия России».

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе пройдет с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств. Встреча по украинской «формуле мира» проводится за день до мероприятия в качестве попытки «собрать в украинский лагерь как можно больше персоналий и максимум стран», считает депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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