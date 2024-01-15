«Не будь у «Лады» результата, нам бы абонементы бросали на лед»

Главной сенсацией нынешнего хоккейного сезона в России стала тольяттинская «Лада». Клуб вернулся в КХЛ после пятилетнего перерыва. У «Лады» нет большого бюджета, и во многом команда комплектовалась по остаточному принципу, из молодежи и опытных игроков, оказавшихся невостребованными в других клубах. Главным тренером был назначен Олег Браташ, успешно работавший с молодежью в клубах МХЛ. Сейчас «Лада» идет на шестом месте в Восточной конференции регулярного чемпионата и за 16 матчей до конца имеет хорошие шансы пройти в плей-офф. В интервью «Известиям» генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев рассказал о секретах успехов команды, прокомментировал осеннюю заочную полемику с главным тренером, объяснил выбор в пользу Браташа, а также рассказал, когда и зачем президентом клуба станет суперзвезда мирового тенниса Анастасия Мыскина.

«Разочарую тех, кто запасался попкорном, чтобы посмотреть за развитием конфликта»

— «Лада» после пятилетнего перерыва вернулась в КХЛ, команда кардинально обновилась в межсезонье, поэтому мало кто верил в вас. За счет чего за полтора месяца до конца регулярного чемпионата клуб уверенно держится в зоне плей-офф?

— Тут несколько составляющих. Несомненно, это сами ребята, хоккеисты, подтвердившие свои данные в начале сезона обещания о том, что они пришли в «Ладу» перезапустить свои карьеры. Это, безусловно, тренерский штаб, который грамотно выстроил стиль игры с самого начала сезона. Болельщики, стабильное финансирование. И хотел бы отметить важный момент: заинтересованность региональных властей, курирующих направление хоккея. Они помогали команде с точки зрения финансирования. Но и, помимо этого, не обделяли нас вниманием — губернатор звонит после каждой победы нам и главному тренеру. И при этом не оказывали давления. Отсутствие такого давления и помогло ребятам играть раскрепощенно.

— Почему при выборе главного тренера остановились на Олеге Браташе, который никогда не работал на подобной должности в КХЛ, да и в качестве ассистента на взрослом уровне имел небольшой опыт?

— Были кандидатуры — мы выбрали Браташа, потому что... Знаете, было такое ощущение, что у человека внутри накопилось уже достаточно потенциала и опыта. Опыта в том числе зарубежных турниров с молодежной сборной России. Плюс не до конца реализованные амбиции в клубной системе. Наверное, это и послужило ключевыми моментами. А когда встретились с ним лично, убедились в том, что хотим работать с Олегом Владимировичем. Если вы когда-либо общались с ним, то могли заметить, что Браташ очень к себе располагает. Он достаточно эрудирован, у него хорошая речь. Я бы сказал, это человек с педагогическим складом. Ну и расположил к себе. Сейчас у нас полное взаимопонимание по вопросам команды.

— Тем не менее в ноябре в публичном поле был довольно интересный обмен высказываниями между вами и главным тренером. Вы после одного из проигранных матчей выразили недовольство игрой «Лады» в большинстве. Когда в следующей встрече была одержана победа с несколькими забитыми голами при розыгрыше лишнего, Олег Браташ довольно иронично назвал вас главным творцом этого успеха, поблагодарил за публичную критику своей команды и сказал, что все ваши указания выполнены.

— Ну да. На эмоциях я высказался после игры со «Спартаком» (3:5). Ребятки наши семь минут играли в большинстве и не забили гол. И я позволил себе высказаться об этом. После того как в нескольких следующих матчах большинство заработало, Олег Владимирович упомянул меня на пресс-конференции. Мне это было очень приятно. (Улыбается.) Мы с ним потом пообщались. И сейчас из-за этого эпизода нет никаких трений. Видит бог, я не со зла сказал те слова. Разочарую тех, кто запасался попкорном, чтобы посмотреть за развитием конфликта между руководителем клуба и главным тренером. (Смеется.) У нас этого конфликта не было изначально.

«Еще года три, и сложно представить, что произошло бы со школой»

— В чем пришлось меняться клубу перед возвращением в КХЛ?

— В качестве слабого звена у нас сразу проявилось отсутствие перспективных ребят из числа молодых. Это явилось следствием того, что клуб выбывал из лиги. И за пять лет «Лады» вне КХЛ многие интересные молодые игроки, имевшие задатки, уехали из Тольятти, поскольку не видели перспектив в ВХЛ. Родители их увозили. Поэтому, когда перед нынешним сезоном у нас встал вопрос, кого брать лимитчиками (игроки не старше 21 и 20 лет — по одному из них каждый клуб обязан вносить в заявку на матчи КХЛ. — «Известия»), а кого отправлять в Самару (там базируется фарм-клуб «Лады» ЦСК ВВС, выступающий в ВХЛ. — «Известия»), то столкнулись с демографической ямой в плане игроков. Второй момент — несоответствие арены, которая не в полной мере была готова к требованиям КХЛ.

— В чем было несоответствие?

— Площадка по бортам не соответствовала требованиям КХЛ. Пришлось в срочном порядке борта менять. А сейчас в условиях санкционного давления вы можете представить, как усложняется логистика доставки нужных материалов. Также не соответствовал требованиям клуб. На все изменения было потрачено порядка 110 млн рублей. Причем делалось это в срочном порядке летом. Хочется поблагодарить руководство региона, которое оказало большую поддержку «Ладе» в этой непростой ситуации.

— Когда еще за год до «Лады» из КХЛ исключали новокузнецкий «Металлург», многие противники этой идеи говорили, что лучшие воспитанники местного хоккея вроде Кирилла Капризова, Дмитрия Орлова и других ребят во многом заиграли потому, что получили возможность дебютировать в КХЛ, не покидая родного города, а без своей команды в этой лиге школа быстро затухнет.

— В Тольятти случилось то же самое. Слава богу, вовремя пришла идея возвращения «Лады» в КХЛ. Еще года три, и сложно представить, что произошло бы со школой. Она номинально продолжала бы существовать. Наверное, в ней бы занималось достаточно ребят. Но не было бы звезд уровня тех, кого вы перечисляете. А наиболее талантливые сразу бы уезжали из Тольятти.

«Не нужно обижать город — сейчас у нас арена заполняется по максимуму»

— В декабре перед Матчем звезд КХЛ в Питере состоялось собрание руководителей клубов лиги, по итогам которого было объявлено, что следующий сезон может начаться 15 сентября и закончиться 15 мая, а не проходить с начала сентября по конец апреля, как было за всю историю чемпионата. Вы как отнеслись к этой идее?

— Вы знаете, я в принципе не возражаю против изменения календаря. И так понял, многие коллеги тоже поддерживают эту идею. Мы на себе поняли, что 1 сентября — для многих людей время, когда они занимаются детьми. Тут уж на хоккей приходят в меньшем количестве. Поэтому в принципе возражать не будем, если КХЛ сделает хорошую проработку этого вопроса. В первую очередь в ситуации с продлением контрактов с игроками. Их же нужно будет перезаключать, чтобы срок окончания контракта наступал в мае, а не 30 апреля, как при нынешнем календаре. Соответственно, перед началом чемпионата надо проговорить все подходы с выходами на тренировочный сбор в зависимости от статуса игроков, ведь хоккеисты на одностороннем контракте выходят из отпуска в один срок, на двустороннем — в другой. Но в целом если все вопросы грамотно проработать, то при новом календаре всё будет нормально.

— Еще там обсуждалось ограничение до трех игроков, переходящих по ходу одного сезона между двумя клубами.

— С этой идеей я не соглашусь. Мне кажется, тут мы некоторым образом ограничим права самих хоккеистов. Если один клуб отказывается от своего игрока, а другой клуб хочет его подписать, то тут в первую очередь важным становится желание самого хоккеиста. Даже если подобный переход между клубами уже до него осуществило несколько других ребят. А если у него других устраивающих его вариантов нет? То он либо использует этот вариант, либо оказывается без работы, если количество переходов ограничат.

— Вы же понимаете, что вас в этом вопросе назовут заинтересованным лицом, поскольку в этом сезоне между «Ладой» и СКА было свыше десятка переходов?

— Да, я понимаю, что волна критики обрушится. И если так разбираться, то кому хуже от этого, от наших сделок со СКА? Мы играем сейчас на хорошем уровне — для многих это неожиданно. Считаю, что для лиги большой плюс, что внутри нее появился такой клуб, который, во всяком случае, в этом сезоне показывает интересную игру. Думаю, было бы хуже, если бы мы с нулем очков находились внизу турнирной таблицы. И в матчах с нами не было бы никакой интриги независимо от соперника. Это одна сторона вопроса. Вторая — не нужно обижать город, поскольку сейчас у нас арена заполняется по максимуму. У нас билеты на матчи раскупают на месяц вперед. Коллеги из других клубов, которые приезжали на выезд в Тольятти, сами всё это видели. Город этим живет. У нас школа ожила. А играй мы без результата, находись внизу таблицы, никто бы на нас не ходил. И нам абонементы бросали бы на лед. Как уже не раз бывало.

— В ВХЛ бывало?

— Нет, в прошлый период пребывания «Лады» в КХЛ. Тогда команда была внизу таблицы. Сейчас этого нет. И для лиги большой плюс, что в результате в том числе перехода в наш клуб игроков из Питера «Лада» достойно смотрится в этом сезоне и по-прежнему борется за выход в плей-офф. Надо смотреть, кто от этого выиграл. Болельщики выиграли, город выиграл, клуб выиграл. А кто от этого проиграл? Я, во всяком случае, проигравших не вижу. Тем более, как юрист, могу сказать, что на сегодняшний день мы ничего не нарушили с точки зрения законов и регламента.

«Анастасия Андреевна будет президентом «Лады», сомнений нет никаких»

— В сентябре вы публично подтверждали информацию «Спорт-Экспресса» о грядущем назначении Анастасии Мыскиной президентом «Лады», но официально клуб об этом так и не объявил. Эта история еще актуальна?

— Анастасия Мыскина президентом будет, как я уже говорил. Прорабатывается технический вопрос по изменению устава.

— В его нынешней версии не предусмотрена должность президента?

— Должности президента нет вообще. Для ее появления нужно изменить устав. А для того чтобы устав изменить, его нужно проработать со всеми службами, потому что учредителями у «Лады» являются как минимум два министерства Самарской области — Министерство спорта и Министерство имущественных отношений. Чтобы состыковать эти две структуры в рамках региона, каждая должна понимать функционал. Идут рабочие обсуждения этих вопросов. Но в том, что Анастасия Андреевна будет президентом «Лады», сомнений нет никаких.

— Кстати, зачем это нужно? Она ведь была членом наблюдательного совета «Лады». Этой должности недостаточно?

— Как я понимаю, должность президента с точки зрения функционала и пользы более статусная. Это человек с определенным медийным бэкграундом и статусом. Мы думаем, что это придаст хороший импульс для развития клуба.

— Мыскина будет назначена президентом «Лады», чтобы контролировать финансы от лица спонсоров и регионального руководства?

— Нет, так вопрос не стоит. Для того чтобы контролировать расходование средств, существуют и ревизионная комиссия, и сами учредители, и Счетная палата Самарской области. Тут вопрос не в этом.

— А каким будет ее функционал как президента клуба?

— Общая стратегия развития клуба, выстраивание взаимоотношений со спонсорами, органами власти. Перечень деятельности достаточно обширен — на память всё и не перечислишь. Мы уверены, что приход Мыскиной на пост президента «Лады» будет полезен для клуба.