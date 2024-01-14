«Постоянно смотришь, как Ковальчук грызет лед в свои 40 лет»

После Нового года проблемы возникли у хоккеистов московского «Спартака». Один из лидеров нынешнего регулярного чемпионата КХЛ проиграл пять последних матчей. Пока не помогает даже декабрьский приход в команду легендарного нападающего Ильи Ковальчука, возобновившего игровую карьеру после двух с половиной лет перерыва. Даже результативная игра 40-летнего форварда пока не приносит красно-белым очков.

В последнем матче, разгромно проигранном дома петербургскому СКА со счетом 2:5, в стартовом протоколе в одном звене с Ковальчуком оказался нападающий Ансель Галимов. В интервью «Известиям» 32-летний хоккеист поделился впечатлениями от игры с олимпийским чемпионом – 2018, объяснил причины неудач команды, а также рассказал об ожиданиях от завершающего отрезка регулярного чемпионата и будущих соперниках в плей-офф.

— Что произошло во втором периоде игры против СКА, когда за четыре с половиной минуты пропустили четыре гола и, по сути, дали сопернику убить интригу в этом матче?

— Сколько они забили? Четыре? Ну вот и ответ: произошло четыре гола в наши ворота.

— Почему произошло?

— Завтра будем разбираться, завтра главный тренер скажет. Пока что, может, будет видео, кто там чего сделал не так. На мой взгляд, мы не помогли вратарю. Он только вышел, и ему еще сразу втыкают — там секунд через 15 (при счете 0:4 «Спартак» заменил вратаря — вместо Дмитрия Николаева вышел Патрик Рыбар, которому забили уже через 24 секунды. — «Известия»). Я думаю, в этом только мы сами виноваты.

— Это удивляет, потому что помимо этой пятиминутки с четырьмя голами СКА вы выглядели не хуже соперника.

— Да мне кажется, мы в первом и третьем периоде играли намного лучше них. Просто, наверно, проблема в том, что не получается забить первыми. Приходится отыгрываться — бежим вперед и получаются контратаки какие-то. Видите, что из этого выходит — 0:5 после второго периода, тяжеловато отыграться. Думаю, нужно немножко прийти к тому хоккею, в который мы играли большую часть сезона.

— Кстати, куда этот хоккей пропал после Нового года?

— Если бы мы знали на это ответ. Не знаю, что случилось. Я только повторю то, что сказал нам главный тренер: из этой игры надо взять только самое лучшее. И как опыт эта неудача нам пригодится в плей-офф.

— Успехи «Спартака» в первой половине сезона во многом строились на результативности первого звена — Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина. Нет ощущения, что травма Морозова все-таки вышла боком всей команде?

— Слушайте, он травмировался два месяца назад.

— Да, но такие моменты часто сказываются не сразу, а через какое-то время.

— Каждая команда, которая сейчас играет в КХЛ, не может пройти весь чемпионат без проигрышных и выигрышных серий. Кто-то через неудачи раньше прошел, кто-то сейчас проходит. Думаю, мы должны через это пройти. Через это как раз строится коллектив. Мы должны не тыкать в кого-то пальцем из-за поражений, а вместе сплотиться и преодолевать всё это.

— Как вам Илья Ковальчук рядом с вами на льду?

— Ну да. Мне кажется, я с ним уже сыграл пару смен. Ну как оценивать, когда с тобой играют такие легенды? Каждый впитывает любое его слово, прислушивается, как он видит игру. Посмотрите, как в игре против СКА было: вроде в третьем периоде он так много не выходил на лед, а в большинстве поставили — сразу гол забил. Мне кажется, надо учиться у него и ребятам молодым, тем, которые только заходят в состав, смотреть на Ковальчука и учиться у него, пока есть возможность наблюдать за таким игроком вблизи.

— Что конкретно делает Ковальчук такого, чего не могут другие хоккеисты?

— Да я даже не знаю, что конкретно сказать. А что такое делает Месси на поле? (Улыбается.)

— В лучшие годы в «Барселоне» мог пройти в одиночку в штрафную и забить, на последнем победном чемпионате мира был лидером сборной Аргентины. Много чего он умеет.

— Ну так же и Илюха. В лучшие годы мог пройти и забить.

— А сейчас?

— Да много что сейчас можно сказать хорошего про него. Хотя бы о том, какое у него отношение к тренировкам, к тренерской работе, как он ведет себя до игры, на тренировках и перед ними. Как он выкладывается на льду. Вот из таких нюансов и мелочей всё состоит. Как он относится к своей работе — это пример для всех.

— Отношение — это приходит первым на тренировки и уходит с них последним?

— Я бы даже не об этом сказал. Просто есть моменты, когда, условно говоря, ты идешь с шайбой «1 в 0» или «1 в 1», пытаешься исполнить. А потом смотришь на Ковальчука и пытаешься разобраться, как это он делает, как в такие моменты ведет себя на льду. Как вообще грызет лед в свои 40.

— Параллели с Месси у Ковальчука еще одно сходство: Лионель в 35 лет чемпионат мира выиграл, а Илья в этом же возрасте золото Олимпиады взял.

— Ну надеемся, что еще Кубок Гагарина с ним вместе выиграем.

— Когда он пришел в «Авангард», там поменялась атмосфера в раздевалке, и это принесло команде Кубок Гагарина. У вас произошли похожие изменения при Ковальчуке?

— Да и до него хорошая атмосфера в раздевалке была. Хотя он привнес и свое. Хорошо влился в коллектив — и коллектив его принял здорово. То, как он ведет себя в команде, какие слова говорит и когда их говорит — это всё только в плюс команде.

— «Спартак» после проигрыша СКА опустился на четвертое место в Западной конференции, хотя еще месяц назад лидировал в регулярке. Для вас есть разница, с какого места выходить в плей-офф?

— Сколько нам еще осталось сыграть игр в регулярке? 17? 17 игр до плей-офф. Давайте тогда пока не будем загадывать. Лучше вы скажите, на каком месте нас видите.

— По-моему, вам главное не попасть в первом раунде на ЦСКА и СКА.

— Да? (Улыбается.) И кто там еще у нас? На московское «Динамо» тоже не надо нам попадать (смеется).

— И на минское «Динамо» с «Северсталью». Только если на идущие последними «Сочи» с «Куньлунем».

— Ну да, ха-ха-ха. Слушайте, это смешно, конечно, но если бы не было так грустно, как говорят. Если серьезно, то я не знаю, как оценивать перспективы в связи с тем или иным местом в таблице. Поэтому я не загадываю. Для начала бы вообще выйти в плей-офф. Сейчас же нет такого, что мы уже туда вышли.

— Мы же взрослые люди. Понятно, что даже если «Спартак» проиграет оставшиеся 17 матчей, то уж с восьмого места пройдет в плей-офф.

— Ну да, взрослые. Поэтому не стоит сейчас говорить, что какая-то команда войдет в плей-офф, а какая-то не войдет. Нет, не хочу об этом говорить в данный момент. Как и загадывать, с какого места мы туда зайдем. Когда зайдем, тогда и поговорим. Главное, пройти туда. А там уже будет новый отрезок в сезоне.