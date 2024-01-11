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«Когда Ковальчук пришел в «Авангард», команда стала более сплоченной»

Хоккеист московского «Динамо» Кирилл Готовец — о возвращении в КХЛ суперзвездного нападающего, его влиянии на победу омского клуба в Кубке Гагарина и шансах бело-голубых повторить тот успех
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Одним из лидеров нынешнего регулярного чемпионата КХЛ стало московское «Динамо». Бело-голубые идут вторыми в Западной конференции, набрав одинаковое количество очков с лидирующим ярославским «Локомотивом» и сыграв на один матч больше него. А от лидирующего во всей регулярке магнитогорского «Металлурга» подопечных Алексея Кудашова отделяет всего два очка при одной игре в запасе. До начала плей-офф осталось меньше двух месяцев.

Белорусский защитник, обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе омского «Авангарда» Кирилл Готовец стал одним из ключевых творцов этого успеха. Во многом благодаря надежности и самоотверженности 32-летнего игрока динамовцы мало пропускают и идут вверху таблицы. В интервью «Известиям» Готовец прокомментировал результаты команды, приход в московский «Спартак» суперзвездного нападающего Ильи Ковальчука, рассказал о его роли в триумфе «Авангарда» и оценил, способно ли нынешнее «Динамо» повторить тот успех.

— После Нового года у вашей команды три победы в трех матчах. Получается, хорошо отдохнули за недельную паузу?

— Наверное, не отдохнули, а хорошо поработали. Потому что до Нового года, наоборот, проиграли три матча подряд. Сделали выводы, потренировали то, над чем нужно было работать. И теперь играем лучше.

— «Динамо» совсем немного осталось одержать побед, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф. Из топ-4 Запада вы тоже вряд ли выпадете. Уже присматриваетесь к потенциальным соперникам по первому раунду плей-офф?

— Еще полтора месяца играть в регулярном чемпионате. Как тут присматриваться к кому-то (улыбается)? В таблице всё каждый день меняется.

— Ну, хотя бы надо уже строить расчеты, чтобы на ЦСКА не попасть в первом раунде.

— Да нет, там всё постоянно меняется. Поэтому не к кому пока присматриваться. Не понятно, где мы в таблице закончим, где остальные. Идем ото дня ко дню, стараемся как можно больше выигрывать и быть как можно выше в таблице.

— За счет чего ваша команда пока проходит нынешний регулярный чемпионат без затяжных спадов, к которым даже предновогоднюю трехматчевую серию поражений с трудом отнесешь?

— Трудно сказать. Просто после проигрышей, наверное, делаем правильные выводы, работаем над ошибками. Но так и строятся хорошие команды, когда все правильно реагируют на неудачи, работают и стараются не затягивать эти серии поражений. Чем больше ты проигрываешь, тем сложнее потом выкарабкиваться из этих ситуаций.

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— Со стороны кажется, что «Динамо» еще хорошо умеет плохие для себя по качеству матчи выигрывать, дожимая соперников в овертаймах или сериях буллитов.

— Я бы не сказал, что мы плохо играли в тех матчах. Просто проходных игр сейчас вообще нет. На нас все соперники очень серьезно настраиваются, потому что мы находимся вверху таблицы и показываем неплохой хоккей. Тут ничего удивительного. Но за счет характера и выполнения задания вытягиваем большинство из матчей.

— Принципиально закончить регулярку на первом месте?

— Задача — подняться как можно выше, чтобы иметь преимущество своей площадки в плей-офф. Мы просто стараемся выигрывать как можно больше матчей. А исходя из того, где окажемся в конце регулярного чемпионата, и будем готовиться к плей-офф.

— У вас уже был опыт победы в Кубке Гагарина. Сейчас изнутри есть ощущение, что нынешнее «Динамо» способно повторить успех того «Авангарда»?

— Трудно так говорить по ходу сезона. И в «Авангарде» тогда не было ощущения, что мы 100% возьмем Кубок.

— Даже когда в середине сезона пришел Илья Ковальчук?

— Нет, когда Ковальчук пришел, коллектив, понятное дело, поменялся. У нас более сплоченная команда стала — он многое привнес. Но процесс завоевания чемпионства долгий. И не зависит от прихода или ухода одного хоккеиста. Разумеется, все мечтают о победе в Кубке Гагарина. Считаю, что у нас сейчас в «Динамо» хорошая и достойная команда для борьбы за трофей. Но слишком рано об этом думать. Нужно следовать процессу и идти от игры к игре, от раунда к раунду в плей-офф. Не думать о конечной цели, а идти к ней такими мелкими шагами.

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— Вы на днях играли против «Спартака» (3:2), в который недавно перешел Ковальчук. Как смотрелась игра Ильи Валерьевича в очном матче?

— Очень хорошо (улыбается). Отлично играл.

— Когда в декабре он подписал контракт со «Спартаком», не стало страшно, что ваш конкурент повторит то же самое, что сделал «Авангард» с приходом Ковальчука?

— Да нечего тут бояться. У нас в «Динамо» есть свои лидеры, которые также могут повести за собой. «Спартак» хорошо усилился, но у нас тоже есть свои хорошие игроки, в том числе, — лидеры в раздевалке.

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