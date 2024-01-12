Хоккейный клуб «Сочи» — главный аутсайдер нынешнего чемпионата КХЛ, он близок к тому, чтобы второй сезон подряд финишировать на последнем месте. Но если в прошлый раз южная команда с самого начала была безнадежна, то минувшей осенью подопечные Дмитрия Кокорева удачно стартовали и два месяца шли в зоне плей-офф.

Тем удивительней, что они резко рухнули. Это трудно было предвидеть даже после октябрьской потери лидера команды хорватского нападающего Борны Рендулича, ушедшего в петербургский СКА. Сейчас у «Сочи» 15 поражений подряд. И эта серия еще не закончилась. Последняя победа была одержана в конце ноября.

В интервью «Известиям» защитник команды Артем Волков прокомментировал провальные результаты, оценил влияние ухода Рендулича на провал, высказался о сильных качествах звездного молодого нападающего сочинцев Матвея Мичкова и прокомментировал свой летний уход из московского «Динамо», за которое выступал более 10 лет.

— Тяжело находить мотивацию на оставшуюся часть регулярного чемпионата после столь длинной серии поражений и с учетом того, что вы почти потеряли шансы на выход в плей-офф?

— Ну как сказать... Не особо тяжело находить мотивацию — ее нужно находить, чтобы выигрывать игры. А их выигрывать всегда приятно. Нам надо выбираться из этой плохой серии. Хочется радости какой-то, больше побед.

— Что произошло с «Сочи» после удачного старта? В сентябре и октябре вы шли в зоне плей-офф, одерживали яркие победы. Что пошло не так после этого?

— Да трудно сказать, что пошло не так. Мы сами пытаемся разобраться в этой ситуации, как-то вылезти из нее. В общем, делаем всё, что можем.

— Был конкретный момент, когда всё развалилось?

— Да нет. Нет такого одного матча. Не бывает, когда за один матч всё так переворачивается. Мне трудно ответить, что пошло не так. Но точно не из-за одного матча мы стали падать вниз таблицы.

— Это можно списать на октябрьский уход в СКА вашего лидера Борны Рендулича?

— Конечно, потеря хорошего игрока всегда сказывается. Но команда не может строиться из одного человека. Обидно всегда, когда теряешь сильного хоккеиста. Но не в этом причины наших проблем.

— Как команда и тренерский штаб пытаются переломить ситуацию?

— Да каждый день мы проводим собрания, разбираем свои ошибки. Молодая команда у нас. Стараемся поддержать молодых ребят. Где-то им надо дать немного времени научиться играть во взрослый хоккей.

— Матвей Мичков научился уже играть во взрослый хоккей?

— Научился, наверное (улыбается).

— В чем главные его сильные стороны? В чем ему надо прибавлять?

— Не секрет, что он очень хорошо играет, держит шайбу, бросает. В чем добавить? Наверно, где-то в игре в обороне. А так хороший игрок.

— Существует теория, что «Сочи» уже давно не выходил в плей-офф из-за того, что игроков расслабляет местная курортная атмосфера.

— Нет, это всё ерунда. Вообще не расслабляет.

— Как далось расставание «Динамо» после стольких лет игры за него?

— Без проблем. Нормально в целом всё сложилось. Да, тяжело менять.

— Был шанс зацепиться за место в составе нынешнего «Динамо»?

— Не знаю, трудно сказать. Я сейчас в другой команде играю.

— Можно сказать, что «Сочи» уже закончил нынешний сезон?

— У нас еще идет сезон. И еще есть игры. Поэтому рано говорить о его завершении.