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Пашинян предложил Баку соглашение о взаимном контроле над вооружениями

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Фото: РИА Новости/ Сергей Карпухин
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Об этом он заявил 13 января на встрече с членами партии «Гражданский договор».

«Мы предлагаем для обеспечения безопасности зеркально отвести войска, чтобы нейтрализовать угрозу столкновений, Азербайджан отклоняет это предложение. Мы предлагаем демилитаризировать приграничные районы, Азербайджан против. Давайте подпишем договор о контроле вооружений, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных договоренностей, связанных с вооружениями, и имели возможности контролировать выполнение этих договоренностей», — сказал глава правительства.

Пашинян отметил, что Армения имеет право на собственную армию и может выражать свою обеспокоенность по поводу вооружения, приобретенного Азербайджаном. Он отметил, что пока что две страны не могут договориться по вопросу заключения мирного договора.

«К сожалению, до этого момента Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках. И в Армении, и в Азербайджане, а также вне пределов наших стран есть и будут силы, которые на заинтересованы в мире, но здесь очень важна позиция лидеров стран», — отметил Пашинян.

Премьер также предложил Азербайджану предоставить железнодорожную и автомобильную связь в Нахичевань на тех же условиях, что и Иран.

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Ранее, 4 января, помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев сообщил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора, однако несколько нерешенных вопросов по-прежнему остается. По мнению Гаджиева, в настоящее время нет серьезных препятствий для заключения мирного соглашения.

До этого, 26 декабря, спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Азербайджан предпринимает шаги, направленные на установление мира с Арменией, а заключение мирного соглашения между обеими странами возможно. Симонян добавил, что в настоящий момент уже согласованы принципы мирного соглашения между странами.

В середине декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами. Тогда же Пашинян допустил, что Баку и Ереван могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Азербайджан подтвердит уже согласованные лидерами обоих государств принципы и договоренности.

5 октября Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратила свое существование с 1 января 2024 года.

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