Уступите дорогу: Турция принуждает Армению открыть Зангезурский коридор

Турция впервые за долгое время обозначила свою позицию по созданию Зангезурского коридора, который должен соединить страну с Азербайджаном. Министр транспорта Абдулкадыр Уралоглу заявил, что Армения, по территории которой собираются проложить часть дороги, якобы посылает позитивные сигналы. По словам чиновника, в целом трассу достроят через пять лет. Подробности — в материале «Известий».

Что сообщил турецкий министр

В начале года в Турции снова заговорили о создании Зангезурского коридора. Сначала о проекте подробно высказался министр транспорта Абдулкадыр Уралоглу. По его словам, азербайджанская часть маршрута почти готова, параллельно строятся автотрасса и железная дорога в Нахичеванском эксклаве.

Турецкая часть маршрута также активно реализуется. В частности, в ближайшее время планируется реконструировать автомагистраль на Нахичевань. В нынешнем году начнется также возведение железной дороги, тендерные процедуры уже проведены. «В целом весь процесс создания этого коридора займет пять лет. То есть думаю, что в 2028 году мы полностью завершим все работы», — сказал турецкий министр.

Фото: Getty Images/Anadolu/Resul Rehimov

Уралоглу при этом напомнил, что часть маршрута должна пройти по территории Армении. По словам чиновника, раньше в Ереване оценивали проект негативно, в последнее время, однако, премьер-министр Никол Пашинян стал посылать «позитивные сигналы». «Им тоже надо провести планирование и тендеры, чтобы коридор считался полностью завершенным», — отметил он.

Турецкий министр также напомнил, что в прошлом году широко обсуждалось создание дорог через территорию Ирана, а не Армении. По словам Уралоглу, Анкара приветствует оба маршрута. «Мы осуществим проект Зангезурского коридора, но не возражаем против того, чтобы Иран тоже стал частью связки», — подчеркнул он.

После выступления министра турецкое информагентство «Анадолу» подробнее рассказало о строительстве дорог. По данным издания, в Азербайджане территорию около железнодорожного полотна полностью очистили от мин, сама линия в направлении Армении готова на 45%, строительство планируется завершить до конца года. Автодорога готова на 80%, большая часть трассы будет шестиполосной.

Что известно о проекте

Зангезурский коридор — дорога, которую собираются проложить по территории Сюникской области Армении, чтобы связать основную часть Азербайджана с Нахичеванским эксклавом. Тот граничит с Турцией, поэтому в случае возведения транспортных коммуникаций Баку получит прямую сухопутную связь с союзником. Со своей стороны, для Анкары в случае строительства коридора упростится сообщение не только с Азербайджаном, но и с тюркоязычными странами Центральной Азии.

О возведении коридора заговорили после второй Карабахской войны в 2020 году. Тогда в ходе боевых действий Азербайджан отвоевал районы, которые непосредственно прилегают к Сюникской области. Кроме того, Баку смог зафиксировать свои интересы на дипломатическом уровне. В трехстороннем заявлении, подписанном по итогам боевых действий, говорилось, что в регионе разблокируются все транспортные коммуникации, Ереван обязался гарантировать безопасность сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью.

Фото: Getty Images/Anadolu/Resul Rehimov

После окончания войны Азербайджан приступил к строительству транспортной инфраструктуры на своей территории. В Баку при этом подчеркивали, что Зангезурский коридор должен иметь особый статус. Так, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил, что рассчитывает на «облегченный проход» и внедрение «калининградской модели» транзита. По его словам, это значит, что не должно быть таможенных пошлин и пограничных проверок. Кроме того, из Баку следовали прозрачные намеки на готовность прорубить коридор силой.

В Армении такой подход вызывал ожесточенное сопротивление. В Ереване много говорили об угрозе суверенитету и территориальной целостности страны. Отмечалось также, что в случае прокладки коридора страна может оказаться отрезанной от границы с Ираном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что поддерживает полное открытие транспортных коммуникаций на равноправной основе, но выступает против «коридорной логики».

К концу прошлого года, впрочем, градус напряженности снизился. С одной стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал несколько примирительных заявлений, в том числе пообещал вернуться в Зангезур (Сюникскую область) «не на танках, а на автомобилях». Кроме того, Баку договорился о развитии транспортных коммуникаций с Ираном. В октябре в торжественной обстановке представители двух стран дали старт строительству автомобильного моста и таможенно-пограничного пункта.

Фото: Getty Images/Anadolu/Resul Rehimov

Понятно, что с Тегераном речи об экстерриториальности не идет. Кроме того, строительство дорог через Иран обойдется дороже, чем по территории Армении, придется сделать серьезный крюк. Тем не менее в Баку и Анкаре заговорили о том, что Зангезурский коридор теперь не очень-то нужен. «Этот проект потерял для нас привлекательность. Вместо этого мы можем осуществить его с Ираном», — говорил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он при этом подчеркивал, что полностью Баку от идеи не отказывается, но армянская сторона «должна продемонстрировать реальную заинтересованность».

После новостей о сближении Азербайджана и Ирана армянское руководство представило свой проект под названием «Перекресток мира». В Ереване отмечали, что в рамках этой инициативы предполагается разблокировать на Южном Кавказе все дороги и погранпункты. «Все страны используют инфраструктуру друг друга на основе равенства и взаимности», — пояснял Пашинян главную идею проекта. Возможно, Уралоглу именно эти заявления принял за позитивные сигналы Еревана. Впрочем, сам Пашинян жаловался, что его предложение в Баку и Анкаре встретили прохладно.

Что говорят эксперты

Армянский политолог Александр Искандарян подчеркивает, что Ереван чувствует угрозу территориальной целостности и стремится отстоять суверенитет страны.

— Армения однозначно поддерживает разблокировку границ с Азербайджаном и Турцией, но мы категорически против некоего особого коридора. Пока этот вопрос зашел в тупик. Возможно, через некоторое время Баку и Анкара осознают реальность и прислушаются к нашим предложениям, — отмечает он.

Азербайджанский политолог Фархад Мамедов говорит, что не видит перспектив урегулирования вопроса.

Фото: Getty Images/Anadolu/Resul Rehimov

— Видимо, нынешнее тупиковое положение будет сохраняться до 2025 года, когда истечет срок действия трехстороннего заявления. К этому времени как раз будут достроены последние участки маршрута на азербайджанской и турецкой территориях. После 2025 года диалог с Ереваном будет вестись на других принципах, — полагает он.

Российский политолог Станислав Тарасов утверждает, что интерес к созданию Зангезурского коридора действительно снижается.