Время перемен: главные события 2023 года на постсоветском пространстве

Нынешний год оказался богат событиями на постсоветском пространстве. Украина провалила контрнаступление, Азербайджан отвоевал Карабах, в Белоруссии разместили ядерное оружие. Каждый такой сюжет повлиял не только на региональную, но и на мировую политику. Основные итоги года — в материале «Известий».

Контрнаступление ВСУ

Украина с начала года готовилась к контрнаступлению ВСУ. Западные союзники передали Киеву сотни тысяч снарядов и тысячи единиц техники, в том числе танки Leopard, Abrams и Challenger. Общий объем помощи оценивался в $30 млрд. Со своей стороны, украинские власти провели новую волну мобилизации, призвав от 200 тыс. до 400 тыс. человек, многие новые соединения прошли подготовку на европейских полигонах.

Украинское командование не скрывало, что в рамках контрнаступа собирается перерезать сухопутный коридор в Крым , захватить города Бердянск и Мелитополь, потом вторгнуться на территорию самого Крыма. При этом чиновники излучали абсолютный оптимизм. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обещал уже летом прогуляться по набережной Ялты. А секретарь совбеза Алексей Данилов анонсировал полное поражение России к зиме 2023 года.

Активная фаза контрнаступления началась в июне и продолжалась до середины осени. ВСУ за это время смогли захватить всего несколько небольших сел, то есть результат оказался почти нулевой. При этом украинская армия понесла тяжелые потери — 125 тыс. человек личного состава и 16 тыс. единиц техники. Среди причин поражения ВСУ называлась самоотверженность российских солдат, многочисленные минные поля и оборонительные сооружения.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Провал операции имел серьезные последствия. С одной стороны, в свое наступление в середине осени перешли российские силы. Им, в частности, удалось взять в полукольцо пригород Донецка Авдеевку, а также полностью занять город Марьинка. Кроме того, российские войска стали продвигаться на подступах к Купянску и в западных пригородах Артемовска (украинское название — Бахмут).

С другой стороны, снизился интерес к конфликту на Западе. В США несколько раз откладывали и так и не смогли одобрить военную помощь Украине в размере $61 млрд. Некоторые американские аналитики писали, что ВСУ всё равно не смогут победить Россию, поэтому и выделять деньги бессмысленно. Евросоюз также не согласовал пакет помощи на €50 млрд.

Наконец, обострились противоречия внутри украинского руководства. Главными действующими лицами стали главком ВСУ Залужный и президент Зеленский. Два лидера публично спорили о стратегии и тактике боевых действий, а также о ходе и принципах новой мобилизации. Зеленский также не раз говорил об угрозе нового майдана в стране. В новом году ссор и склок в украинском руководстве будет, видимо, еще больше.

Азербайджан отвоевал Карабах

В 2023 году Азербайджан смог решить карабахский вопрос. Сначала Баку полностью блокировал неподконтрольную территорию. Экологические активисты, а позже официальные пограничники перекрыли Лачинский коридор, который связывал Армению с непризнанной республикой. После этого в Нагорном Карабахе ввели талоны на продукты питания, из аптек исчезли многие лекарства, возникли перебои с поставками электричества и газа.

Параллельно Азербайджан и Армения вели активные переговоры. Так, лидеры двух стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян только в мае провели три личных встречи. В ходе них армянский премьер-министр подчеркивал, что признает Карабах частью Азербайджана. При этом Баку возмущало нежелание Еревана переходить от слов к делу, то есть выводить войска и распускать карабахские органы власти.

Фото: AP/Aziz Karimov

В итоге 19–20 сентября Азербайджан провел «антитеррористическую спецоперацию», в ходе которой занял всю неподконтрольную территорию. Нагорно-Карабахская республика была ликвидирована, а более 100 тыс. этнических армян покинули регион. Некоторые политические лидеры, в том числе Рубен Варданян, Араик Арутюнян и Бако Саакян, были задержаны и помещены в бакинское СИЗО.

Армения тяжело переживала эту ситуацию. Официальный Ереван обвинил в произошедшем российских миротворцев, оппозиция провела протестные акции против правительства Пашиняна. При этом действующие власти подчеркивали, что отвоевывать Карабах обратно не собираются. «Все планы тех, кто стремится вовлечь страну в новую военную провокацию, будут сорваны, а ее авторы сурово наказаны», — говорил представитель правящей партии Артур Оганесян.

В таких условиях появились реальные шансы на достижение устойчивого мира в регионе. В конце года Армения и Азербайджан обменялись пленными, провели ряд встреч по делимитации границы, обменялись своими вариантами мирного договора. В декабре на саммите СНГ в Санкт-Петербурге Никол Пашинян впервые после потери Карабаха лично встретился с Ильхамом Алиевым.

Ядерное оружие в Белоруссии

На фоне конфликта на Украине обострилась ситуация на границах Белоруссии. Так, Польша объявила о планах увеличить численность своих вооруженных сил со 170 тыс. до 300 тыс. Кроме того, начала закупать огромные объемы оружия. Варшава договорилась с Южной Кореей о поставке сотен танков и гаубиц, с США — о передаче истребителей F-35, вертолетов Apache и зенитно-ракетных комплексов Patriot. Минск также обеспокоился из-за решения Великобритании поставить на Украину снаряды с обедненным ураном.

В таких условиях в Белоруссии стали регулярно проверять боеготовность армейских соединений, создали подразделения народного ополчения. Кроме того, весной Александр Лукашенко обратился к российской стороне с просьбой разместить в стране тактическое ядерное оружие. «Это было мое требование, это не Россия навязала. Почему? Потому что с ядерной державой никто в мире еще не воевал», — позже объяснял он.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Россия ответила согласием. В середине июня в Белоруссии подготовили хранилища и получили первые ядерные заряды. Кроме того, Россия передала ракетный комплекс «Искандер-М», который может нести ядерные заряды, белорусские военные прошли обучение по работе с ним. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что до конца 2023 года планы двух стран по размещению оружия будут реализованы полностью.

В Белоруссии при этом отметили, что после размещения ТЯО напряженность на границах снизилась. «Они услышали и признали, что против лома нет приема. Признали, что вооруженными методами против нашей страны действовать не получится. Учения у наших границ больше не проводятся, агрессии стало меньше. Тем не менее расслабляться нельзя, потому что некоторые силы спят и видят, чтобы втянуть Беларусь в конфликт, напрямую столкнуть НАТО с Россией», — отметил политолог Петр Петровский в эфире белорусского «Альфа Радио».

Импичмент президенту в Грузии

В Грузии весь год продолжалось противостояние правящей партии и правительства с президентом страны Саломе Зурабишвили. Поводов для разногласий было много. Например, глава государства яростно критиковала закон об иноагентах, который разработала «Грузинская мечта». Кроме того, она требовала от действующих властей присоединиться к антироссийским санкциям, принять меры против россиян-релокантов, больше делать для евроинтеграции страны.

Конфликт обострился в начале осени. Тогда президент собиралась съездить в Европу, правительство турне запретило, но глава государства пренебрегла запретом и всё равно посетила Германию, Францию и Бельгию. Такое поведение стало прямым нарушением Конституции, что дало «Грузинской мечте» повод запустить процедуру импичмента.

Саломе Зурабишвили Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

На начальных этапах у правящей партии дела шли успешно. Ей удалось собрать необходимые голоса, чтобы отправить обращение в Конституционный суд. Тот позже вынес вердикт в пользу оппонентов Зурабишвили, признал нарушение президентом законодательства. На финальном этапе, однако, решение принять не удалось. В ходе голосования в парламенте отставку президента поддержали только 86 депутатов при необходимом минимуме в 100 голосов.

В правящей партии при этом заявили, что Зурабишвили всё равно теперь будет «хромой уткой». Конфликты продолжились. Так, главу государства не пустили на митинг в честь присвоения Грузии статуса кандидата в члены ЕС. В свою очередь, президент критиковала правительство за развитие отношений с Китаем. В следующем году в стране пройдут парламентские и президентские выборы, конфликт, видимо, будет развиваться.

Выборы в Молдавии

Молдавские власти в течение года последовательно проводили антироссийскую политику. Среди самых заметных шагов — запрет множества российских телеканалов и запрет партий, которые ориентировались на дружбу с Россией. Кроме того, Кишинев выслал 45 из 70 работников российского посольства, запустил процедуру выхода страны из СНГ. Молдавские власти обвиняли Москву в подготовке в стране госпереворота и называли главной угрозой нацбезопасности.

Параллельно республика активно милитаризовалась, закупала новую военную технику, проводила военные учения. Президент страны Майя Санду допускала отказ от нейтралитета ради вступления в НАТО. При этом усугублялись социально-экономические проблемы. Известно, что в 2023 году около 100 тыс. жителей уехали из страны, масштабные акции протеста проводили молдавские фермеры и врачи.

На этом фоне прошли две избирательные кампании. Первая состоялась в мае в Гагаузии. Там на выборах главы автономии правящая партия PAS даже не решилась выставить своего претендента, а победу одержала пророссийский кандидат Евгения Гуцул. Центральные власти пытались оспорить итоги голосования, но потерпели неудачу. После этого Кишинев стал давить на руководство автономии. В частности, Гуцул не включили в состав молдавского правительства, а Гагаузии урезали бюджет.

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

В ноябре в Молдавии прошли местные выборы. Правящая партия получила большинство голосов в 19 из 35 районов, но только в четырех одержала безоговорочную победу, в остальных ей пришлось вступать в коалиции. Кроме того, кандидаты от действующей власти не смогли победить ни в одном крупном городе, в том числе проиграли на выборах мэра Кишинева и Бельц. В целом PAS растеряла примерно половину голосов избирателей по сравнению с выборами 2020 года.