Отмена премьера: молдавская оппозиция добивается отставки правительства

Молдавская оппозиция инициировала рассмотрение вопроса о недоверии правительству . Блок коммунистов и социалистов обвиняет кабмин в утрате легитимности из-за атаки на правовое государство и социально-экономического кризиса, в том числе вызванного разрушением со стороны официального Кишинева связей с Россией . Шансов у оппозиции в текущей конфигурации власти немного, однако социалисты планируют запустить волну протестов, чего боятся молдавские власти. Смогут ли они добиться второй отставки премьера в году — в материале «Известий» .

На выход, пожалуйста

Молдавский оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) инициировал процедуру вынесения вотума недоверия правительству Дорина Речана , сформированному правящей Партией действия и солидарности.

«Учитывая перманентный социально-экономический кризис, атаки в адрес правового государства, <…> фракция БКС инициирует вотум недоверия правительству Речана», — заявил вице-спикер парламента, лидер фракции БКС Влад Батрынча.

Оппозиция утверждает, что кабинет министров утратил поддержку граждан и легитимность, а также подчеркивает: ответственность за экономический кризис и падение уровня жизни в стране лежит на правительстве Речана .

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан и президент Молдовы Майя Санду во время церемонии приведения его к присяге Фото: AP Photo/Aurel Obreja

Теперь, согласно регламенту парламента Молдавии, этот вопрос должен быть внесен в повестку осенней сессии, после чего постоянное бюро парламента назначит дату его рассмотрения. Премьера вызовут на заседание парламента, где он должен будет представить отчет.

Шансов добиться успеха у оппозиции немного: для положительного решения по этому вопросу необходимо набрать простое большинство голосов, которого у БКС нет . В 101-местном парламенте 63 кресла занимают представители Партии действия и солидарности. У БКС при этом 27 мест. Еще по несколько мест есть у партии «Возрождение» и «Национального альтернативного движения». Пять депутатов — независимые.

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон уже призвал оппозиционные силы объединиться и вывести своих сторонников на совместные протесты против беззакония со стороны президента Майи Санду.

«Санду и Партия действия и солидарности боятся только протестов. Я готов к этому. Давайте объединимся, встретимся неофициально, обсудим план протестов, выйдем вместе, независимо от политических предпочтений. Это беззаконие может быть остановлено только общими протестами» , — заявил он во время стрима в соцсетях.

Без шансов

Шансов на успех у оппозиции в настоящий момент практически нет, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

— Судя по той манере, в которой в последнее время действует Майя Санду, она, очевидно, получила карт-бланш на подобные действия от внешних кураторов . Поэтому я сомневаюсь и в успехе возможных массовых протестов сегодня, — пояснил он «Известиям».

Поводом к обострению внутриполитических противоречий стал запрет для бывших членов оппозиционной партии «Шор» участвовать в выборах ближайшие пять лет . На прошлой неделе Конституционный суд республики признал это решение незаконным.

Сторонники партии «Шор» протестуют против изменений в избирательном законе Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

В Молдавии с начала СВО на Украине действует режим ЧС, что неоднократно вызывало недовольство со стороны оппозиции. Воспользовавшись этим обстоятельством, комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве, несмотря на решение КС, утвердила собственные критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавших под запрет. Новые поправки были утверждены за один день. Оппозиция заседание в знак протеста бойкотировала.

Таким образом, членов партии «Шор» в любом случае не допустят до выборов, независимо от судебного решения, подчеркнул спикер парламента, лидер правящей партии Игорь Гросу.

При этом как раз действующий и продлевающийся каждые два месяца режим чрезвычайного положения и позволит властям достаточно жестко противодействовать возможным протестам — на сегодня в Молдавии поощряются только те массовые мероприятия, которые носят конструктивный по отношению к действующей власти характер, говорит Алексей Мартынов.

Второй раз за год

Дорину Речану было поручено сформировать молдавское правительство в феврале 2023 года, когда в отставку ушла Наталия Гаврилица . Тогда это стало своего рода компромиссом, на который пошли власти на фоне длительных протестов населения . Они начались еще летом 2022 года — выступали против снижения уровня жизни, высоких цен на коммуналку и других негативных эффектов, сопровождающих социальную сферу Молдавии на протяжении последних месяцев, в том числе из-за избранного официальным Кишиневом курса на разрыв экономических и политических связей с Россией.

Бывший премьер-министр Молдовы Наталия Гаврилица Фото: Global Look Press/IMAGO/Janine Schmitz

Гаврилица, продержавшаяся на посту полтора года, в момент отставки заявила, что ее кабинету министров пришлось работать в условиях «непрерывного кризиса» . «Мы сразу [после прихода к власти] столкнулись с энергетическим шантажом, и они думали, что мы сдадимся, что мы поступим как предыдущие правительства, которые предали национальные интересы, но это было не так. Мы правили в режиме непрерывного кризиса», — заявила тогда она.

Дорин Речан до назначения на новый пост был советником президента Молдавии Майи Санду в области обороны и национальной безопасности , а также секретарем Высшего совета безопасности. По сути, его кандидатура сразу подала сигнал, что обновленный кабмин будет продолжать жесткую линию и вряд ли изменит подходы к молдавской внутренней и внешней политике.

Фактически же замена Гаврилицы на Речана стала элементом политической игры , направленной на снижение социальной напряженности в молдавском обществе. Никаких реальных изменений, судя по всему, не планировалось .

В составе нового правительства 10 из 13 министров сохранили свои посты. Два же из трех остальных пошли на повышение — получили должности вице-премьеров. Кроме того, в структуре кабмина появилось 14-е министерство — энергетики, его возглавил Виктор Парликов.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Речан среди основных задач называл создание рабочих мест и увеличение производительности труда через предоставление дешевых финансовых ресурсов в достаточном количестве. «Тогда вырастут зарплаты и отчисления в государственную казну, а мы сможем финансировать образовательные, культурные и молодежные проекты», — утверждал он.

При этом основная проблема, которая волнует население Молдавии, — высокий уровень инфляции . По итогам 2022 года этот показатель, только по официальным данным, составил 30,24%. Это рекорд республики в XXI веке, сообщало национальное бюро статистики.

Самый высокий рост цен был зафиксирован в категории услуг для населения — 43,97%, продукты питания подорожали на 31,8%, непродовольственные товары — на 19,94%. Электроэнергия также подскочила в цене — в 2,7 раза, уголь — в 2,1 раза, газ — в 1,8 раза.